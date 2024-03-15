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AH股新聞

15/03/2024 11:28

【人行操作】專家指ＭＬＦ縮量非人行主動，部分金融機構需求小

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日進行３８７０億元（人民幣．下同）一年期中期
借貸便利（ＭＬＦ）操作，利率持平於２﹒５％，對沖今日到期的４８１０億元一年期ＭＬＦ，
即人行透過ＭＬＦ淨回籠９４０億元，是２０２２年１１月以來首次ＭＬＦ淨回籠。人行表示，
為維護銀行體系流動性合理充裕而作出有關操作，全額滿足了金融機構需求。
　　分析人士指出，人行沒有主動縮量的意圖；人行稱本次ＭＬＦ操作充分滿足了市場機構需求
，說明人行保持流動性合理充裕的態度並未改變。
　
＊當前市場資金面總體寬鬆，利率水平短期內持穩＊
　
　　《第一財經》引述業內權威專家指出，本次操作中有金融機構的操作量大於到期量，但肯定
也有部分金融機構的需求量較到期量減少的幅度較大，使得ＭＬＦ的總操作量少於到期量，因此
，人行並沒有主動縮量的意圖。考慮前期降準和春節後現金回籠等因素，當前市場資金面已屬總
體寬鬆，當天近４０００億元的ＭＬＦ操作量仍為銀行體系注入足夠的流動性，貨幣政策支持實
體經濟發展的力度依然較強。
　　該專家並表示，前期政策力度明顯加大，從兼顧內外部均衡的角度看，國內利率水平短期內
仍可以「穩」為主，當前更多的是體現好前期各項舉措的政策效應。７天期逆回購利率作為關鍵
的政策利率總體上保持平穩，包括ＭＬＦ利率在內的各種利率也會體現出「穩」的態勢。
（ｓｌ）

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