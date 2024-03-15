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AH股新聞

15/03/2024 14:11

《ＡＩ熱潮》內地首款家務型人形機器人亮相，會洗衣晾衣澆花插花

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國內首款家庭服務人形機器人亮相。海爾機器人、樂聚機器人
在１４－１６日於上海舉行的２０２４年中國家電及消費電子博覽會（ＡＷＥ）中，聯合發布會
做家務的開源鴻蒙人形機器人Ｋｕａｖｏ（夸父），現場展示了其近期學習的洗衣、澆花、插花
、晾衣服等手部操作成果，並盡顯其跳躍、快走等優秀控制性能。
　　Ｋｕａｖｏ是樂聚機器人去年１２月初正式發布的一款大尺寸高動態人形機器人，重約４５
公斤，全身擁有２６個自由度，可完成複雜地形自主行走、持續連續跳躍等系列高難度運動；其
步速最高可達每小時４﹒６公里，快速連續跳躍高度超過２０厘米，是國內首款可跳躍、可適應
多地形行走的開源鴻蒙人形機器人。
　
＊今年聚焦上肢操作及具身智能展開技術攻關＊
　
　　據介紹，樂聚機器人去年１２月底與海爾機器人達成戰略合作，計劃推進人工智能及機器人
在海爾智慧家庭場景中的應用以及服務機器人產業發展。此次Ｋｕａｖｏ在ＡＷＥ亮相，是雙方
在「人形機器人＋智慧家庭」場景應用下的最新探索成果，其全身的自由度不僅增加到了２８個
以上，全身運動控制的能力也得到大幅提升。
　　樂聚機器人表示，２０２４年，樂聚在下肢運動控制基礎上，將聚焦上肢操作、具身智能兩
大方向展開技術攻關，以實現靈巧抓取、握、拿等高難度動作，再通過機器人聽、看和手的配合
，使其在家庭、工商業服務和特種場景落地運用，自主完成多類型任務。（ｓｌ）

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