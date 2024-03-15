《經濟通通訊社１５日專訊》國內首款家庭服務人形機器人亮相。海爾機器人、樂聚機器人

在１４－１６日於上海舉行的２０２４年中國家電及消費電子博覽會（ＡＷＥ）中，聯合發布會

做家務的開源鴻蒙人形機器人Ｋｕａｖｏ（夸父），現場展示了其近期學習的洗衣、澆花、插花

、晾衣服等手部操作成果，並盡顯其跳躍、快走等優秀控制性能。

Ｋｕａｖｏ是樂聚機器人去年１２月初正式發布的一款大尺寸高動態人形機器人，重約４５

公斤，全身擁有２６個自由度，可完成複雜地形自主行走、持續連續跳躍等系列高難度運動；其

步速最高可達每小時４﹒６公里，快速連續跳躍高度超過２０厘米，是國內首款可跳躍、可適應

多地形行走的開源鴻蒙人形機器人。



＊今年聚焦上肢操作及具身智能展開技術攻關＊



據介紹，樂聚機器人去年１２月底與海爾機器人達成戰略合作，計劃推進人工智能及機器人

在海爾智慧家庭場景中的應用以及服務機器人產業發展。此次Ｋｕａｖｏ在ＡＷＥ亮相，是雙方

在「人形機器人＋智慧家庭」場景應用下的最新探索成果，其全身的自由度不僅增加到了２８個

以上，全身運動控制的能力也得到大幅提升。

樂聚機器人表示，２０２４年，樂聚在下肢運動控制基礎上，將聚焦上肢操作、具身智能兩

大方向展開技術攻關，以實現靈巧抓取、握、拿等高難度動作，再通過機器人聽、看和手的配合

，使其在家庭、工商業服務和特種場景落地運用，自主完成多類型任務。（ｓｌ）

