  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/03/2024 14:49

【人行操作】機構：同業存單與ＭＬＦ利率倒掛，銀行寧靠存單補水

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行時隔１６個月後縮量續做中期借貸便利（ＭＬＦ），
並明確指出「全額滿足了金融機構需求」。《路透》引述分析人士認為，２月降準落地後流動性
充裕，且同業存單與ＭＬＦ利率倒掛，ＭＬＦ需求減弱；此外結合政府工作報告提及資金「防空
轉」及近期逆回購操作縮量，表明人行此時亦無意釋放更大寬鬆訊號。
　　中信證券首席經濟學家明明表示，ＭＬＦ縮量續做，表明市場資金面比較寬鬆，沒有必要進
一步增加投放。ＭＬＦ操作利率同時保持不變，主要是考慮到２月五年期ＬＰＲ（貸款市場報價
利率）下行幅度較大，沒有必要進一步降低利率。
　　上海一私募基金研究人士亦指，從人行公告提到的「全額滿足了金融機構需求」來推理，此
次縮量應該不是人行主動的結果；一方面２月降準對ＭＬＦ需求的替代作用明顯，另一方面一年
存單利率和ＭＬＦ利率倒掛，銀行可能更偏向發存單補充流動性。該人士指，一年存單利率
２﹒２８％左右，最低也有２﹒２５％，但ＭＬＦ利率僅２﹒５％，「商業銀行ＭＬＦ報需可能
也減少了」。
　
＊分析指人行要防資金空轉，無意更寬鬆＊
　
　　另外，南京證券固收分析師楊浩稱，現在資金寬鬆，公開市場一直在回籠，連長端資金都縮
量，說明人行也不想太寬鬆，「央行現在價格盯住美聯儲，數量管控不緊不鬆，防空轉套利，放
訊號了」。（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金