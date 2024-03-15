《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行時隔１６個月後縮量續做中期借貸便利（ＭＬＦ），

並明確指出「全額滿足了金融機構需求」。《路透》引述分析人士認為，２月降準落地後流動性

充裕，且同業存單與ＭＬＦ利率倒掛，ＭＬＦ需求減弱；此外結合政府工作報告提及資金「防空

轉」及近期逆回購操作縮量，表明人行此時亦無意釋放更大寬鬆訊號。

中信證券首席經濟學家明明表示，ＭＬＦ縮量續做，表明市場資金面比較寬鬆，沒有必要進

一步增加投放。ＭＬＦ操作利率同時保持不變，主要是考慮到２月五年期ＬＰＲ（貸款市場報價

利率）下行幅度較大，沒有必要進一步降低利率。

上海一私募基金研究人士亦指，從人行公告提到的「全額滿足了金融機構需求」來推理，此

次縮量應該不是人行主動的結果；一方面２月降準對ＭＬＦ需求的替代作用明顯，另一方面一年

存單利率和ＭＬＦ利率倒掛，銀行可能更偏向發存單補充流動性。該人士指，一年存單利率

２﹒２８％左右，最低也有２﹒２５％，但ＭＬＦ利率僅２﹒５％，「商業銀行ＭＬＦ報需可能

也減少了」。



＊分析指人行要防資金空轉，無意更寬鬆＊



另外，南京證券固收分析師楊浩稱，現在資金寬鬆，公開市場一直在回籠，連長端資金都縮

量，說明人行也不想太寬鬆，「央行現在價格盯住美聯儲，數量管控不緊不鬆，防空轉套利，放

訊號了」。（ｓｌ）

