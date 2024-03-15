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AH股新聞

15/03/2024 15:03

【人行操作】分析料人行將降準置換ＭＬＦ，兩會已吹風有降準空間

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日進行３８７０億元人民幣一年期中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作，規模較到期量減少９４０億元，是２０２２年１１月以來首次縮量續做，利率
則維持２﹒５％不變。分析人士認為，降準可能先於降息。人行行長在全國兩會期間表示仍有降
準空間，同時超長期特別國債發行在即，人行可能更傾向於通過降準來釋放長期流動性，最快有
望二季度落地；而降息舉措料仍需觀望美聯儲局的政策節奏。人行此前已於２月５日下調存款準
備金率０﹒５個百分點，向市場提供長期流動性１萬億元人民幣。
　　中信證券固收團隊點評稱，２月五年期ＬＰＲ報價脫離ＭＬＦ利率單獨下調後，貸款利率進
一步走低而商業銀行淨息差壓力有所抬升，在緩解商業銀行經營壓力、引導金融向實體經濟讓利
的訴求下，存款降息、ＭＬＦ降息仍然存在較高必要性。然而，今年兩會要求在全年３％的赤字
率基礎上新增１萬億元人民幣的特別國債發行，地方化債訴求下特殊再融資券也可能存在部分供
給壓力，而人行行長潘功勝在記者會上明確提到「後續仍然有降準空間」，預計政府債發行壓力
在流動性市場較多呈現後，降準操作仍可期待。
　　華僑銀行利率策略師張淑嫻亦提到，今天的操作或意味著中國即將下調存款準備金率，人行
可能打算用降準釋放的流動性來置換部分ＭＬＦ，畢竟人行官員已經強烈暗示將降準。
　
＊周茂華：降準、降息、定向工具仍在工具箱＊
　
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則指出，目前國內有效需求不足、物價水平低於趨勢
水平，外需前景複雜，國內經濟進一步修復需要偏積極財政與貨幣政策支持，降準、降息等總量
工具仍是有效改善實體經濟融資環境、刺激消費和投資常用手段，相應政策工具空間充足。整體
來看，降準、降息、定向工具仍在工具箱，但具體實施需要看宏觀經濟修復、物價回升及房地產
復甦節奏而定。（ｓｌ）

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