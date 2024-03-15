《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，前兩個月人民幣貸款增加６﹒３７萬億元（人
民尚幣．下同）。按人行公布的１月新增貸４﹒９２萬億元計算，即２月新增貸１﹒４５萬億元
，較１月大幅減少，並略遜於預期的１﹒５萬億元。２月末，人民幣貸款餘額２４３﹒９６萬億
元，同比增長１０﹒１％。
分部門看，前兩月住戶貸款增加３８９４億元，其中，短期貸款減少１３４０億元，中長期
貸款增加５２３４億元；企（事）業單位貸款增加５﹒４３萬億元，其中，短期貸款增加
１﹒９９萬億元，中長期貸款增加４﹒６萬億元，票據融資減少１﹒２５萬億元；非銀行業金融
機構貸款增加４２９４億元。
２月末，外幣貸款餘額６６２６億美元，同比下降１０﹒５％。前兩個月外幣貸款增加６２
億美元。
２月末，本外幣貸款餘額２４８﹒６７萬億元，同比增長９﹒７％。
＊首兩月人民幣存款增６﹒４４萬億，２月僅增９６００億＊
前兩個月人民幣存款增加６﹒４４萬億元。按人行公布的１月人民幣存款增加５﹒４８萬億
元計算，２月人民幣存款增加９６００億元。
其中，前兩月住戶存款增加５﹒７３萬億元，非金融企業存款減少１﹒８５萬億元，財政性
存款增加４８０６億元，非銀行業金融機構存款增加１﹒７１萬億元。２月末，人民幣存款餘額
２９０﹒７萬億元，同比增長８﹒４％。
２月末，外幣存款餘額８２７７億美元，同比下降６﹒２％。前兩個月外幣存款增加２９９
億美元。
２月末，本外幣存款餘額２９６﹒５８萬億元，同比增長８﹒１％。（ｓｌ）
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