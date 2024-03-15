《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，前兩個月人民幣貸款增加６﹒３７萬億元（人

民尚幣．下同）。按人行公布的１月新增貸４﹒９２萬億元計算，即２月新增貸１﹒４５萬億元

，較１月大幅減少，並略遜於預期的１﹒５萬億元。２月末，人民幣貸款餘額２４３﹒９６萬億

元，同比增長１０﹒１％。

分部門看，前兩月住戶貸款增加３８９４億元，其中，短期貸款減少１３４０億元，中長期

貸款增加５２３４億元；企（事）業單位貸款增加５﹒４３萬億元，其中，短期貸款增加

１﹒９９萬億元，中長期貸款增加４﹒６萬億元，票據融資減少１﹒２５萬億元；非銀行業金融

機構貸款增加４２９４億元。

２月末，外幣貸款餘額６６２６億美元，同比下降１０﹒５％。前兩個月外幣貸款增加６２

億美元。

２月末，本外幣貸款餘額２４８﹒６７萬億元，同比增長９﹒７％。



＊首兩月人民幣存款增６﹒４４萬億，２月僅增９６００億＊



前兩個月人民幣存款增加６﹒４４萬億元。按人行公布的１月人民幣存款增加５﹒４８萬億

元計算，２月人民幣存款增加９６００億元。

其中，前兩月住戶存款增加５﹒７３萬億元，非金融企業存款減少１﹒８５萬億元，財政性

存款增加４８０６億元，非銀行業金融機構存款增加１﹒７１萬億元。２月末，人民幣存款餘額

２９０﹒７萬億元，同比增長８﹒４％。

２月末，外幣存款餘額８２７７億美元，同比下降６﹒２％。前兩個月外幣存款增加２９９

億美元。

２月末，本外幣存款餘額２９６﹒５８萬億元，同比增長８﹒１％。（ｓｌ）







