《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，２０２４年２月末社會融資規模存量為

３８５﹒７２萬億元（人民幣．下同），同比增長９％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２４１﹒２９萬億元，同比增長９﹒７％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒７６萬億元，同比下降５﹒３％；委託貸款餘額為

１１﹒２２萬億元，同比下降０﹒７％；信託貸款餘額為４﹒０３萬億元，同比增長７﹒７％；

未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒６８萬億元，同比下降９﹒３％；企業債券餘額為３１﹒５３

萬億元，同比增長０﹒７％；政府債券餘額為７０﹒６９萬億元，同比增長１５﹒１％；非金融

企業境內股票餘額為１１﹒４８萬億元，同比增長６﹒４％。



＊對實體經濟發放的貸款餘額佔社融存量６２﹒６％＊



從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒６％

，同比高０﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比持平

；委託貸款餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比１％，同比低０﹒１

個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒７％，同比低０﹒１個百分點；企業債券餘額佔

比８﹒２％，同比低０﹒６個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒３％，同比高０﹒９個百分點；

非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比持平。（ｃｔ）

