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AH股新聞

15/03/2024 16:50

【聚焦數據】２月末社融存量３８５﹒７２萬億元，同比增長９％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，２０２４年２月末社會融資規模存量為
３８５﹒７２萬億元（人民幣．下同），同比增長９％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２４１﹒２９萬億元，同比增長９﹒７％；對實
體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒７６萬億元，同比下降５﹒３％；委託貸款餘額為
１１﹒２２萬億元，同比下降０﹒７％；信託貸款餘額為４﹒０３萬億元，同比增長７﹒７％；
未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒６８萬億元，同比下降９﹒３％；企業債券餘額為３１﹒５３
萬億元，同比增長０﹒７％；政府債券餘額為７０﹒６９萬億元，同比增長１５﹒１％；非金融
企業境內股票餘額為１１﹒４８萬億元，同比增長６﹒４％。
　
＊對實體經濟發放的貸款餘額佔社融存量６２﹒６％＊
　
　　從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒６％
，同比高０﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比持平
；委託貸款餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比１％，同比低０﹒１
個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒７％，同比低０﹒１個百分點；企業債券餘額佔
比８﹒２％，同比低０﹒６個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒３％，同比高０﹒９個百分點；
非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比持平。（ｃｔ）

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