【ＦＯＣＵＳ】隨著豐田、松下、新日鐵等巨企相繼為大幅加薪亮起綠燈，日本最大工會

Ｒｅｎｇｏ將於周五（１５日）晚公布的首輪加薪匯總，極有望超越去年３﹒６％的平均加幅，

為日本央行最快下周宣布結束負利率鋪平道路。而日股上周創下３３年新高、半導體廠投資快馬

加鞭、東京房價持續飆升、大阪世博會倒數不到４００天……Ｉｓ Ｊａｐａｎ ｂａｃｋ？



＊今揭盅首輪匯總，通脹復升＊



全球最後一個負利率國家，能否在下周功成身退，市場屏息以待擁有７００萬會員的

Ｒｅｎｇｏ，今次稍後將公布的俗稱「春鬥」的薪資談判首輪匯總結果。Ｒｅｎｇｏ今年提出的

加薪目標為５﹒８５％，為３１年來首次突破５％水平。自大流行以來，日本工人的加薪幅度遠

落後於英美，而薪酬趨勢一直是日本央行判斷通脹前景的重要指標。

就在周三，豐田、松下、新日鐵、日產、三菱重工等龍頭企業，紛紛確定「完全滿足」工會

的加薪要求，其中豐田同意每月加薪高達２８４４０日圓（約１５００港元），創２５年來最高

，令市場預期今晚揭盅的數字或高達５﹒２％（包括小企業的最終平均值將於７月公布）。

此勢將提振日本央行對薪資與物價上漲良性循環的信心，事實上，日本去年核心通脹（不包

括新鮮食品）上漲３﹒１％，錄４１年最高；１月雖放緩至２％，但高於市場預期，且先行指標

東京地區核心ＣＰＩ，繼１月降至１﹒８％後２月再升至２﹒５％，高於央行２％目標。



＊「失落的三十年」或入轉角＊



不論是最快下周，或是下月結束負利率及收益率曲線控制，日本央行的非常規貨幣政策里程

碑式轉變已近在咫尺，而此距離日裔著名經濟學家青木昌彥（Ａｏｋｉ Ｍａｓａｈｉｋｏ）以

１９９３年為界設定的起點，「我的判斷是，過渡到新的制度體系需要一代人，也就是３０年」

，正好過去了３０年。

從五大商社帶頭推進公司治理改革，到日本政府重拾全球晶片製造中心的野心；從日股市值

年初重回全球第二，到首都圈樓價強勁上漲，再加上將於明年４月在大阪開幕的世博會，都顯示

這個全球第四大經濟體（第三大剛讓位予德國）正在甦醒。尤其是台積電位於熊本的一廠短短不

到兩年時間就如期竣工，計劃１０月量產，熊本二廠亦有望２０２７年底前量產。

眼下的挑戰是，隨著退出負利率及收益率曲線管理勢在必行，原本依賴零成本資金進行投資

的日本企業能否維持增長或應付償債。不過，鑒於日本央行即使加息，步伐也將相當緩慢，日圓

潛在的升值對企業業績衝擊有限，再加上海外資金班師回朝，難怪一眾大行高呼日股今年最牛上

看４５０００點。

