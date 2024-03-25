《經濟通通訊社２５日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，斥約

２﹒０３億元（人民幣．下同）與嘉興上汽創永股權投資合夥企業（有限合夥）和上海尚頎投資

管理合夥企業（有限合夥）等設立紫金礦業上汽紫汽（廈門）創業投資基金合夥企業（有限合夥

），出資金額佔合夥企業出資額５０﹒８５％。

該集團指，合夥企業主要投資於內地礦產行業企業和新能源行業企業股權，包括金屬鎳、銅

、鈷、鋰及貴金屬等；新能源行業包括新能源汽車產業鏈、動力電池及儲能和新材料等，助力加

速產業布局，服務主營業務增長。投資的資金來源為自有資金，不會對財務狀況、生產經營成果

構成重大影響。



＊期貨和衍生品業務設虧損上限＊



另外，該集團指，授權金融板塊下屬企業使用不超過３億元及不超過１億美元的交易保證金

、權利金等進行其他期貨和衍生品業務，虧損限額最高為３０００萬元及５００萬美元，投資包

括掛？境內外股票、大宗商品、外匯及固定收益等期貨、期權及場外等衍生產品，藉此降低跨境

投資及產業鏈投資涉及的市場波動風險，獲取一定投資收益，提高資金使用效率。（ｗｈ）

