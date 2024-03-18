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AH股新聞

18/03/2024 09:59

《駐滬專電》上實集團原總裁周軍被「雙開」，大肆侵吞國有資產

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》落馬４個月後，上海實業集團原總裁周軍
被開除黨籍和公職。
　　中紀委上周五（１５日）通報稱，周軍身為黨員領導幹部，從未樹立正確的世界觀、人生觀
和價值觀，違反政治紀律和政治規矩，痴迷於搞迷信活動，入黨動機不純，把加入中國共產黨作
為謀求仕途發展的資本；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品；違反組織
紀律，隱瞞不報個人有關事項，隱瞞入黨前嚴重錯誤；違反廉潔紀律，長期佔用公司房產歸個人
使用；違反工作紀律，擅自決定支付未立項項目款，致使國有資產存在損失風險；利用職務上的
便利，與不法商人沆瀣一氣，大肆侵吞國有資產；利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收
受他人巨額財物。
　　通報指出，周軍嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十
八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據國家有關法律，上海紀委決
定給予周軍開除黨籍處分；由上海市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌
犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。
　　去年１１月２０日，上海市紀委監委通報，周軍因涉嫌嚴重違紀違法正接受上海市紀委監委
紀律審查和監察調查。當日上午，上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）、上海實業控
股（００３６３）、上海實業環境（００８０７）三家上市公司公告，周軍於１１月１８日因個
人原因提交辭職報告，辭去在這些公司擔任的董事長、董事會主席、行政總裁、執行董事等一切
職務。
　　公開資料顯示，周軍生於１９６９年３月，畢業於復旦大學世界經濟貨幣銀行專業，研究生
學歷，經濟學碩士，無黨派。其１９９６年加入上實集團，曾任香港上市公司上海實業城市開發
集團有限公司執行董事，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司董事長，上實集團副總裁、投資策劃
部總經理，上實置業集團（上海）有限公司及上海聯合實業股份有限公司副總經理，上海實業控
股副行政總裁等職。

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