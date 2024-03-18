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AH股新聞

18/03/2024 10:39

《中國要聞》盒馬、大潤發否認被出售給中糧

　　《經濟通通訊社１８日專訊》日前有消息稱，阿里（０９９８８）內部基本已確定把大潤發
和盒馬出售給中糧，大潤發約預估１００億元人民幣，盒馬約預估２００億元人民幣。對此，盒
馬和大潤發的公關均在微信朋友圈回覆「假的」予以否認。
　　大潤發方面還表示，目前正在忙於全國擴張，從今年１月開始，大潤發主體上市公司高鑫零
售（０６８０８）便加速了開店。大潤發、大潤發ｓｕｐｅｒ、Ｍ會員商店等多個業態今年將在
全國陸續開出２１家門店，包括四川、湖北、江蘇、山東、浙江、廣東、海南多個省市。同時基
於當地市場和顧客需求變化進行運營調整，也將對１０年以上大潤發門店進行重裝改造，預計完
成９０家門店的２﹒０版本重構。
　　另外，值得注意的是，盒馬已不止一次傳出被出售傳聞。２０２３年１２月，盒馬曾對「將
被阿里出售」市場消息進行辟謠。２０２４年２月，針對「阿里巴巴考慮出售若干消費行業資產
，包括食品雜貨業務盒馬」的市場消息，盒馬發言人再次予以否認。
　　２０２４年２月，阿里巴巴集團董事長蔡崇信在財報會議上回應「阿里退出實體零售」傳聞
時表示：「目前阿里的資產負債表上依然有一些傳統的實體零售業務，他們不是核心的聚焦業務
，阿里退出也是合理的。但考慮到當前的市場情況，退出可能需要時間去實現。」該回應引發了
外界對阿里巴巴退出銀泰、大潤發、盒馬等業務的持續猜測和關注。（ｌｃ）

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