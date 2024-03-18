《經濟通通訊社１８日專訊》淘寶宣布，正聯合商家共同推動新疆包郵體驗提升計畫，首批

為新疆用戶提供了上千萬種的包郵商品，並匯集到淘寶首頁的新疆包郵頻道。同時，淘寶還面向

新疆用戶開啟了為期一周的包郵免單活動，將送出５００萬份紅包及免單券。

淘寶方面表示，新疆包郵頻道將長期運營，提供給新疆消費者更方便、更優質的購物體驗。

目前，頻道內商品涵蓋服飾、快消、食品等各個類目，無論是幾元的零食還是上千元人民幣的首

飾，全部支持包郵發往新疆。此外，在淘寶搜索及商品詳情頁面，也都能看到新疆包郵的專屬標

籤，方便新疆用戶篩選購買。

網購郵費貴問題長期困擾著新疆消費者。近年來，新疆地區的物流基礎設施獲得了長足發展

，但由於地廣人稀，其在物流設施的集約化、規模化、網絡化程度方面依然有所不足，物流成本

整體偏高。數據顯示，淘寶發往新疆的訂單中有８０％左右享受包郵，但不包郵訂單平均郵費達

２５元人民幣。

為解決郵費貴的問題，淘寶已聯合快遞夥伴先後在杭州、西安兩地設置新疆集運倉，通過中

轉集運的方式降低物流成本，推動新疆不包郵訂單平均郵費下降８０％。自去年１０月集運倉投

運以來，特惠集運模式逐步被更多新疆消費者及商家了解並使用，目前淘寶新疆集運倉單月最高

承運包裹數量已達上線首月的４﹒３倍。（ｌｃ）

