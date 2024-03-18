《經濟通通訊社１８日專訊》中證監換帥後啟動「連環重錘」模式，上周五（１５日）晚，

勁嘉股份（深：００２１９１）公告，公司實際控制人、董事長喬魯予被留置且立案調查，未知

悉立案調查的進展及結論。

再加上此前天宜上佳（滬：６８８０３３）、華是科技（深：３０１２１８）、超越科技

（深：３０１０４９）、國光電氣（滬：６８８７７６）及思科瑞（滬：６８８０５３）均已公

告公司實控人被留置並立案調查，一周內已有六家上市公司實控人被留置。

據不完全統計，從２０２４年初計，共有約１１家上市公司包括實控人、董事長等被留置，

而２０２３年亦有近３０家上市公司發布了有關實控人、董事長等被留置公告。

對於實控人被實施留置的原因，上海久誠律師事務所主任許峰表示，根據《中華人民共和國

監察法》，被調查人涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務違法或者職務犯罪，監察機關已經掌握

其部分違法犯罪事實及證據，仍有重要問題需要進一步調查，經監察機關依法審批，可以將其留

置在特定場所。

今年政府工作報告提出，「增強資本市場內在穩定性」。中證監主席吳清指出，大股東、實

控人和管理層必須牢記上市公司是公眾公司，必須有姓「公」的意識和責任，要持續對公眾負責

，持續提高投資價值。（ｌｃ）

