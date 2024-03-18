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AH股新聞

18/03/2024 10:57

《中國要聞》監管重拳出擊，一周內六家上市公司高管被調查留置

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中證監換帥後啟動「連環重錘」模式，上周五（１５日）晚，
勁嘉股份（深：００２１９１）公告，公司實際控制人、董事長喬魯予被留置且立案調查，未知
悉立案調查的進展及結論。
　　再加上此前天宜上佳（滬：６８８０３３）、華是科技（深：３０１２１８）、超越科技
（深：３０１０４９）、國光電氣（滬：６８８７７６）及思科瑞（滬：６８８０５３）均已公
告公司實控人被留置並立案調查，一周內已有六家上市公司實控人被留置。
　　據不完全統計，從２０２４年初計，共有約１１家上市公司包括實控人、董事長等被留置，
而２０２３年亦有近３０家上市公司發布了有關實控人、董事長等被留置公告。
　　對於實控人被實施留置的原因，上海久誠律師事務所主任許峰表示，根據《中華人民共和國
監察法》，被調查人涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務違法或者職務犯罪，監察機關已經掌握
其部分違法犯罪事實及證據，仍有重要問題需要進一步調查，經監察機關依法審批，可以將其留
置在特定場所。
　　今年政府工作報告提出，「增強資本市場內在穩定性」。中證監主席吳清指出，大股東、實
控人和管理層必須牢記上市公司是公眾公司，必須有姓「公」的意識和責任，要持續對公眾負責
，持續提高投資價值。（ｌｃ）

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