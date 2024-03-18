《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，２月新增貸款從１月歷史高位４﹒９２萬億元

（人民幣．下同）回落至１﹒４５萬億元，比去年同期少增３６００億元。２月新增社融

１﹒５６萬億元，同比少增１﹒６萬億元。除了社融口徑下的新增人民幣貸款大幅弱於預期外，

新增影子信貸也不及預期，收縮３２９０億元，同比多減３２１０億元。

此外，１－２月合計的新增社融也較去年同期的歷史高位少增１萬億元以上，主要由於人民

幣貸款和政府債券淨發行同比走弱。

瑞銀預計，房地產銷售和房貸將在未來幾個月逐步企穩，且隨著經濟增長動能企穩，企業信

貸需求有望在年內有所改善，從而推動銀行貸款同比增速小幅回升。

今年政府債券發行量可能保持強勁，考慮到今年發行１萬億元新增特別國債、地方政府專項

債券新增限額略高於去年，以及地方政府有望再發行新一輪特殊再融資債券。不過後者可能會置

換一些存量銀行貸款、企業債券和╱或影子信貸。

整體來看，瑞銀認為，信貸增速在３月可能依然偏弱，二季度或小幅上升，三季度大致持穩

，四季度由於基數較高而小幅回落，全年同比增長９﹒５％左右。

但是，鑑於２月新增信貸大幅走弱且房地產活動依然乏力，瑞銀對信貸增速的預測面臨一些

下行風險。（ｌｃ）

