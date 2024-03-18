  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/03/2024 13:01

【數據解讀】瑞銀：３月新增信貸可能依然偏弱

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，２月新增貸款從１月歷史高位４﹒９２萬億元
（人民幣．下同）回落至１﹒４５萬億元，比去年同期少增３６００億元。２月新增社融
１﹒５６萬億元，同比少增１﹒６萬億元。除了社融口徑下的新增人民幣貸款大幅弱於預期外，
新增影子信貸也不及預期，收縮３２９０億元，同比多減３２１０億元。
　　此外，１－２月合計的新增社融也較去年同期的歷史高位少增１萬億元以上，主要由於人民
幣貸款和政府債券淨發行同比走弱。
　　瑞銀預計，房地產銷售和房貸將在未來幾個月逐步企穩，且隨著經濟增長動能企穩，企業信
貸需求有望在年內有所改善，從而推動銀行貸款同比增速小幅回升。
　　今年政府債券發行量可能保持強勁，考慮到今年發行１萬億元新增特別國債、地方政府專項
債券新增限額略高於去年，以及地方政府有望再發行新一輪特殊再融資債券。不過後者可能會置
換一些存量銀行貸款、企業債券和╱或影子信貸。
　　整體來看，瑞銀認為，信貸增速在３月可能依然偏弱，二季度或小幅上升，三季度大致持穩
，四季度由於基數較高而小幅回落，全年同比增長９﹒５％左右。
　　但是，鑑於２月新增信貸大幅走弱且房地產活動依然乏力，瑞銀對信貸增速的預測面臨一些
下行風險。（ｌｃ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金