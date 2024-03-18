《經濟通通訊社１８日專訊》深交所最新發布的上市審核動態顯示，今年１月，深交所共召
開４次上市委、併購重組委會議，審議通過首發４家，再融資１家；否決首發０家；１家首發公
司申請取消審議。終止審核首發８家，終止再融資４家。（ｌｃ）
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18/03/2024 15:42
《Ａ場新股》深交所：１月ＩＰＯ審議通過４家、終止８家
《經濟通通訊社１８日專訊》深交所最新發布的上市審核動態顯示，今年１月，深交所共召
開４次上市委、併購重組委會議，審議通過首發４家，再融資１家；否決首發０家；１家首發公
司申請取消審議。終止審核首發８家，終止再融資４家。（ｌｃ）
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