《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



固本強基，提升資本市場內在穩定性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監近日集中發布四項政策文件，突出「強本強基」和「嚴監嚴管」，從發行准入、上市公司

持續監管、中介機構監管等各方面系統性提出政策措施，切實回應市場關切，增強資本市場功能

作用。



鏟除財務造假「毒瘤」，讓造假者受教訓長記性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監近日發布的《關於加強上市公司監管的意見（試行）》提出，構建財務造假綜合懲防體系

。近期中證監依法從嚴從快、全鏈條嚴肅查處了一批財務造假案件，展現了監管部門整肅淨化市

場環境的堅決態度，起到了警示震懾效果。



今年以來９１家公司發布註銷式回購方案

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

數據顯示，今年以來Ａ股共有８３１家上市公司發布回購計畫。其中，９１家上市公司回購股份

是為了通過註銷股份達到市值管理目的，回購計畫總量、註銷股份用途的回購方案數量均遠超

２０２３年同期。





《上海證券報》



中辦、國辦發文：加強生態環境分區管控

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中辦、國辦近日發布的《關於加強生態環境分區管控的意見》提出，到２０２５年，生態環境分

區管控制度基本建立，全域覆蓋、精準科學的生態環境分區管控體系初步形成。到２０３５年，

體系健全、機制順暢、運行高效的生態環境分區管控制度全面建立，為美麗中國目標基本實現提

供有力支撐。



Ａ股常態化分紅機制正進一步健全

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著２０２３年「成績單」陸續發布，一批Ａ股上市公司積極踐行「以投資者為本」的理念，主

動通過現金分紅與投資者共享成長的紅利。統計顯示，截至３月１７日，共有１３７家上市公司

推出現金分紅方案，２０２３年度合計派現金額約為７６０億元人民幣。



研究建設金融強國、防範化解重點領域金融風險

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，人行、金融監管總局分別召開專家座談會。從公開信息看，人民銀行召開的專家座談會主

要研究建設金融強國、建設現代中央銀行制度等議題；金融監管總局召開的專家座談會主要關注

防範化解重點領域金融風險、提升金融服務實體質效、金融監管工作等內容。





《證券時報》



全面推進生態環境分區管控

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中辦、國辦１７日發布的《關於加強生態環境分區管控的意見》提出，要通過生態環境分區管控

，加強整體性保護和系統性治理，支撐優化重大生產力布局，服務國家重大基礎設施建設，保障

國家重大戰略實施。



摒棄明星基金經理現象，加大逆周期布局力度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監日前發布《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意

見（試行）》，直擊證券基金經營機構當前面臨的問題，包括經營理念有偏差、功能發揮不充分

、治理水平待強化、合規意識和水平不高等，提出二十五項重點舉措，為公募基金行業未來發展

指明方向。



落實好「以投資者為本」，建立投資者利益優先價值觀

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

東方證券董事長金文忠日前在接受採訪時表示，證券公司擁有財富管理機構與保薦機構的雙重身

份。前者要求證券公司建立投資者利益優先的價值觀，實現投資者與機構利益的長期一致性；後

者要求證券公司圍繞「回報股東意識」等原則篩選上市標的，真正盡到資本市場「看門人」責任

。（ｌｃ）

