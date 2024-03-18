《神州經脈》Ａ股今日（１８日）在各項政策發力下炒題材，通信設備、汽車炒高一線，加

上轉融券Ｔ＋１今日落地憧憬提振市場信心，滬綜指半日小升，尾盤二度發力，全日收升

０﹒９９％，接近全日最高位３０８４﹒９３點，盤中創近四個月新高，深成指漲１﹒４６％，

創業板指更飆２﹒２５％，５１００隻個股中有超過４４００隻股份上漲。

全日有８隻中證Ａ５０ＥＴＦ上市，截至收盤成交額全日突破６０億元（人民幣．下同）。

帶動大市交投蓬勃，兩市全日成交１１３５０億元，重返萬億元關，按日大增２０％，陸股通全

日則淨流入超過２８億元。

雖然最新公布的中國首２月經濟數據超預期回暖，但對人民幣匯價提振作用不大。人民幣兌

一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後回吐漲幅，全日在７﹒１９４０至７﹒１９８３之間

震盪向下，收報７﹒１９８２，較上個交易日４時３０分收盤價跌１７點子，兩連跌，續創３月

７日以來逾一周新低。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９４３，較上個交易日升３２點子，與市場預測偏離仍

超千點，上個交易日報７﹒０９７５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 俄羅斯總統普京在總統選舉中再次當選，國家主席習近平致電普京祝賀。習近平表示，近

年俄羅斯人民團結一心，克服挑戰，在國家發展振興的道路上穩步前行，普京再次當選，充分體

現出俄羅斯人民對普京的支持。相信在普京領導下，俄羅斯一定能夠取得國家發展建設的更大成

就。中方高度重視中俄關係發展，願同俄方保持密切溝通，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關

係持續健康穩定深入發展，造福兩國和兩國人民。



２﹒ 國家統計局公布首２個月國民經濟運行情況，其中工業增加值同比增幅達７％兩年最高，

社會消費品零售增５﹒５％、固定資產投資增４﹒２％均勝預期，增速加快；房地產開發投資下

降９％，降幅比去年全年收窄；新建商品房銷售額下降２９﹒３％，降幅比去年全年大幅擴大

２２﹒８個百分點。２月全國城鎮調查失業率５﹒３％，比上月上升０﹒１個百分點。國家統計

局發言人劉愛華表示，首２個月隨著宏觀組合政策靠前發力，經濟運行持續恢復，加上春節假期

的有力帶動，國民經濟起步平穩、穩中有升。機構分析則認為，首２月各主要指標均出現好於預

期、強於季節性的加速增勢，短期內降息、降準的必要性有所下降；內需仍低迷，政策支持力度

有待加強。



３﹒ 發改委主任鄭柵潔１６日在中國電動汽車百人會論壇上表示，發改委將採取更多務實舉措

，支持新能源汽車行業企業發展。商務部副部長盛秋平亦在同一場合稱，下一步將研究降低新能

源汽車保險費費率，推動提高新能源汽車社會化維修服務能力。國務院國資委副主任苟坪則表示

，深入實施國有企業改革深化提升行動，凡是有利於把央企新能源汽車搞上去的政策與舉措都要

大膽探索，推動企業心無旁騖搞創新、放開手腳促轉型。



４﹒ 獲得適航認證的國產自研「空中的士」億航ＥＨ２１６－Ｓ今日在淘寶上架，標價２３９

萬元。據了解，該「空中的士」為全智能無人駕駛航空器，可搭載兩人，能夠全智能低空飛行和

垂直起降，完全不需要跑道，目前億航淘寶店諮詢人數已超千人。行業人士分析，作為新質生產

力的代表，低空經濟正走向落地普惠的階段，「空中的士」的上架邁出了向低空自由飛行的堅實

一步。



５﹒ 央視３１５晚會曝光，安徽省阜陽市個別公司用未經嚴格處理的槽頭肉（即淋巴肉）製作

梅菜扣肉預製菜，當地市場監管部門回應稱，已查封涉事企業。東方甄選發聲明，為代售涉事的

「御徽緣梅菜扣肉」致歉，將墊付全額退費，如商家不能提供有力證據證明產品安全，將墊付三

倍賠償。另外，宣稱「五臟六腑都會生津、能明顯提高性功能」、精品裝每樽售價高達５﹒８６

萬元的高端白酒「聽花酒」，廣告違規標榜健康養生功能而被央視３１５晚點名，其國際專利更

被揭發未獲認定，所聲稱的「高科技」涼味劑只是常見的薄荷提取物。聽花酒發聲明稱已第一時

間成立專項小組全面檢查與整改；生產聽花酒的上市公司青海春天稱已收到中證監的監督檢查通

知書，將積極配合檢查並全面自查整改。



６﹒ 繼穆迪將萬科打入垃圾債級別之後，另一家國際評級公司標普亦聲明將萬科列入負面信用

觀察名單。目前標普給予萬科企業長期發行人信用評級為「ＢＢＢ＋」級別；同時給予萬科香港

長期發行人信用評級，以及優先無抵押債券長期債項評級兩者為「ＢＢＢ」級別，未進入投機等

級。另外，萬科日前宣布上海區域組織架構有所調整，原１５個城市公司重組為８個地區公司，

負責長三角業務；相應人事任命亦已調整。萬科上海區域表示，此次組織調整基於業務發展的需

要，通過集中優勢管理資源，提升效率。



７﹒ 中植集團因嚴重資不抵債，去年被立案偵查，據核算其負債規模約為４２００億至

４６００億元。北京市公安局朝陽分局１６日通報，稱前期依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌

違法犯罪立案偵查，目前已對公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦

和追贓挽損工作正在全力進行中。



８﹒ 國家發改委公布，２０２４年３月１８日國內成品油價格按機制不作調整，是年內第二次

不作調整。發改委在今年２月１９日首次擱淺國內成品油價格調整。（ｓｌ）

