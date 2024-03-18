《鍾之日記》３月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國家統計局公布，首兩月工業增加值同比增７％，大勝預期的增５％，增幅是兩年最高；首

兩月全國固定資產投資同比增４﹒２％，增幅勝於預期的３﹒２％，比去年全年擴大１﹒２個百

分點；至於首兩月社會消費品零售總額同比增５﹒５％，增幅略勝預期的５﹒２％，但比去年

１２月放緩１﹒９個百分點。

當局表示數據反映期內中國經濟持續回升向好，然而數據亦印證外界對中國經濟的另一重憂

慮：即當局過於注重供給側復甦，而較為忽略對內需的提振，擔心供應持續過剩將對未來數月的

ＣＰＩ通脹數據造成嚴重壓力；國家統計局發言人亦表示，當前國內有效需求不足等問題仍然存

在。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威亦稱，首２月工業生產增強，部分原因可能是

強勁的外部需求和出口；另方面，房地產銷售大幅下滑，失業率上升，第二季經濟前景仍存在很

大不確定性。

恒指承接上周弱勢，今早輕微低開３０點後窄幅上落，全日高低波幅不足２００點，恒指收

報１６７３７，升１６點或０﹒１％，主板成交近９５８億元。友邦保險（０１２９９）連續三

日下跌，成為今日升市的最大絆脚石，收跌３﹒２％，單一股份拖低恒指３４點。



＊中證Ａ５０ＥＴＦ埋堆上市，貢獻成交＊



Ａ股今日在各項政策發力下炒題材，通信設備、汽車炒高一線，加上轉融券Ｔ＋１今日落地

憧憬提振市場信心，滬綜指半日小升，尾盤二度發力，全日收升０﹒９９％，接近全日最高位

３０８４﹒９３點，盤中創近四個月新高，深成指漲１﹒４６％，創業板指更飆２﹒２５％，

５１００隻個股中有超過４４００隻股份上漲。

全日有８隻中證Ａ５０ＥＴＦ上市，截至收盤成交額全日突破６０億元人民幣，帶動大市交

投蓬勃，兩市全日成交１１３５０億元人民幣，重返萬億元關，按日大增２０％，陸股通全日則

淨流入超過２８億元人民幣。



＊券商股升一波，Ａ股轉融券Ｔ＋１落地＊



８隻中證Ａ５０ＥＴＦ上市為Ａ股市場帶來活水，加上轉融券市場化約定申報今日起由實時

可用調整為次日可用，即轉融券「Ｔ＋１」正式落地，中資券商股今日先升一波，中金

（０３９０８）升４﹒８％，中國銀河（０６８８１）升３﹒２％，中信証券（０６０３０）升

２﹒７％，招商證券（０６０９９）升２﹒６％，中信建投（０６０６６）升２﹒５％，國泰君

安（０２６１１）升２﹒５％，華泰六八八六（０６８８６）升２﹒３％，廣發証券

（０１７７６）則升２﹒２％。

轉融券業務是指券商公司向上市公司股東等出借人借入流通證券，再融出給證券公司，由證

券公司提供給客戶供其融券賣出，轉融券擴大融資融券券源，令融券做空機會增加，有不少股民

批評轉融券業務為今年初Ａ股跌浪推波助瀾，證監及後上場大刀闊斧整頓，要求券商暫停新增轉

融券規模，存量逐步了結，截至３月１５日收盤，Ａ股轉融券餘量及餘額均較２月６日下滑超過

３０％。

由於Ａ股震盪跌市已經結束，今日滬指更創今年新高，券商界憧憬在轉融券Ｔ＋１之後，對

賣空機制的重錘監管將告一段落，接下來資本市場表現如何，還看後續經濟基本面和央行政策。



＊蘋果ＡＩ版ｉＰｈｏｎｅ來襲？富智康升６％＊



蘋果積極推進將人工智能大模型嵌入ｉＰｈｏｎｅ，為此已經與谷歌及ＯｐｅｎＡＩ進行了

討論。

有外電引述知情人士消息，蘋果與谷歌正在洽談合作，希望獲得生成式人工智能模型

Ｇｅｍｉｎｉ的授權，為今年ｉＰｈｏｎｅ軟件的一些新功能提供動力。此前有分析師透露，將

在今年６月發布的ｉＯＳ １８將會是蘋果ｉＯＳ史上最大更新，而其更新關鍵就是圍繞「ＡＩ

」展開。考慮到蘋果內部同類技術與谷歌等競爭對手相比還有差距，尋求外部合作夥伴似乎是更

明智的選擇。

分析指，一旦與谷歌達成協議，Ｇｅｍｉｎｉ將可以進入蘋果數十億活躍設備，進一步加強

兩家科技巨頭在搜索領域的長期合作關係。報道補充，合作雖然將令Ｇｅｍｉｎｉ在用戶方面獲

得關鍵優勢，同時也可能再次引發監管機構對這兩家公司的反壟斷審查。

不過，這一潛在合作消息足以在市場掀起波瀾，Ａ股相關板塊走強，港股蘋果產業鏈也見升

勢，瑞聲科技（０２０１８）漲４﹒２％，舜宇光學（０２３８２）升３﹒６％，富智康集團

（０２０３８）更漲６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

