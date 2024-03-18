《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海今年首輪土地出讓於上周四至周五

（１４日－１５日）完成拍賣，共出讓５宗宅地，總起始價約１２３億元（人民幣．下同）。最

終成交價合計１３４﹒１１億元，其中４宗觸頂搖號成交，１宗地塊溢價５﹒５６％成交，無底

價成交地塊，整體溢價率９％。

其中，越秀地產（００１２３）以７﹒５億元搖中楊浦區長海社區地塊，溢價率９﹒５８％

；華發和中鐵置業聯合體以３４﹒７１億元競得閔行區七寶鎮古美北社區地塊，溢價率１０％；

中鐵建、國貿聯合體以４９﹒７５億元拿下浦東新區北蔡地塊，溢價率１０％；象嶼地產

（滬：６０００５７）以１５﹒５億元競得靜安中興社區地塊，溢價１０％；中建八局以

２６﹒５７億元競得寶山顧村地塊，溢價率為５﹒５６％。上述５宗地塊全部被央企、國企包攬

。



＊第二輪土拍出讓六幅地，起始價１１２億＊



就在上周五首輪土拍剛結束，上海隨即又公布了第二輪土拍名單，共出讓六幅地塊，出讓面

積１９﹒４９萬平方米，建築面積３４﹒９４萬平方米，起始總價為１１２﹒３０億元，現場交

易會於４月１６日開始舉行。

對於上海此次土拍熱度居高的原因，諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪分析稱，一方面，

上海此次推出的５宗地塊整體素質較優，加上當前處於年初房企積極補倉的階段，地理位置佳的

優質地塊自然備受房企追捧；另一方面，對房企而言，上海市場具有較高的安全性。上海作為一

線城市，房價具有一定韌性，尤其是新房銷售價格。

展望今年上海土地市場走勢，關榮雪表示，由於各批次地塊的質量對房企拿地熱情的影響較

大，因此不排除在後續出讓地塊質量依舊較高或摻有優質地塊的情況下，上海土拍表現或仍具有

較高熱度。

