《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》人行上周五（１５日）在上海召開在滬金
融機構優化支付服務推進會，督促指導在滬金融機構加大工作力度，讓老年人、外籍來華人員等
切實享受到中國便利的支付服務。
會議要求，在滬金融機構要按照人行統一安排，加大政策傾斜和資源投入力度，充分發揮上
海金融中心和國際都市特色和優勢，在提升外卡受理、現金使用、移動支付、銀行帳戶服務水平
等方面形成上海做法，開展形式豐富、鮮活生動的宣傳和推廣活動。
工農中建四大行上海負責人，以及交通銀行、浦發銀行、上海銀行、上海農商行支付寶有關
負責人在推進會上闡述了下一階段優化支付環境的工作思路。
其中，建行上海市分行副行長周捷表示，建設銀行上海市分行將聚焦老年人、外籍來華人員
等群體支付不便問題，迅速部署，綜合施策，採取務實有效措施，加大資源投入，多措並舉打通
服務堵點，推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充，共同構建各類支
付服務兼容共生、協同發展的支付服務體系。
農業銀上海市分行行長韓國強表示，一方面，要持續做好「外卡內綁」開通和支付的攻略推
薦及操作指導，做好數字人民幣錢包功能應用的宣傳及推廣；另一方面，梳理存量未開通商戶清
單，逐步對目標商戶做好「一對一」上門培訓和指導。
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