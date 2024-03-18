《經濟通通訊社１８日專訊》國務院國資委副主任苟坪１６日在中國電動汽車百人會論壇

（２０２４）上表示，深入實施國有企業改革深化提升行動，凡是有利於把央企新能源汽車搞上

去的政策與舉措我們都要大膽探索，推動企業心無旁騖搞創新、放開手腳促轉型。

苟坪強調，要發揮中央企業體系優勢，有效整合產業資源，更好發揮科技創新、產業控制、

安全支撐作用，重點做好「三篇文章」（科技文章、趕超文章、改革文章），助力中國由汽車大

國向汽車強國邁進。

在做好科技文章方面，要推動汽車共性技術創新平台建設，加快攻克新能源動力總成、智能

網聯繫統、先進底盤、汽車芯片等關鍵核心技術，增強產業鏈、供應鏈韌性和競爭力，以打造原

創技術策源地為抓手，加大下一代動力電池體系、智能駕駛系統等研發力度和投入強度，搶占未

來競爭主導權。

在做好趕超文章方面，正視中央企業在新能源汽車發展中存在的差距與不足，加大資源投入

、加快轉型步伐，實施戰略性新興產業投資倍增行動計畫，鼓勵支持中央企業開展高質量投資併

購、專業化整合，加快掌握產業核心資源和關鍵技術。

在做好改革文章方面，聚焦不敢投、不願投等後顧之憂，把新能源汽車作為中央企業增強核

心功能的重要內容，對三家整車央企（一汽集團、東風集團、長安汽車）新能源汽車業務單獨考

核，充分考慮新能源汽車戰略投入期的經營性虧損。

此外，在３月１６日當日，市場有消息傳出，針對三家中央汽車企業的新考核辦法正在討論

中，預計很快便會公布，包括市場佔有率、利潤結構、科技創新以及安全生產等數項新指標，可

能會被納入新考核體系中。消息稱，對三家央企考核的調整，目標不僅在於推動企業優化，更重

要的在於推動央企投資併購，加入對新能源市場的專業化整合之中。（ｌｃ）

