《經濟通通訊社１８日專訊》中辦、國辦日前發布《關於加強生態環境分區管控的意見》，

提出到２０２５年，生態環境分區管控制度基本建立，全域覆蓋、精準科學的生態環境分區管控

體系初步形成。到２０３５年，體系健全、機制順暢、運行高效的生態環境分區管控制度全面建

立，為生態環境根本好轉、美麗中國目標基本實現提供有力支撐。

《意見》明確，將制定生態環境分區管控方案，編制生態環境准入清單，提出管控污染物排

放、防控環境風險、提高資源能源利用效率等要求。因地制宜實施「一單元一策略」的精細化管

理，生態環境優先保護單元要加強生態系統保護和功能維護，生態環境重點管控單元要針對突出

生態環境問題強化污染物排放管控和環境風險防控，其他區域要保持生態環境質量基本穩定。

此外，要落實國家高耗能、高排放、低水平項目管理有關制度和政策要求，引導重點行業向

環境容量大、市場需求旺盛、市場保障條件好的地區科學布局、有序轉移。

強化生態環境重點管控單元管理，推進石化化工、鋼鐵、建材等傳統產業綠色低碳轉型升級

和清潔生產改造。在保證生態系統多樣性、穩定性、持續性的前提下，支持國家重大戰略、重大

基礎設施、民生保障等項目建設。實施好沙漠、戈壁、荒漠地區大型風電和光伏基地建設。

（ｌｃ）

