《經濟通通訊社１８日專訊》中植集團因嚴重資不抵債，去年被立案偵查。北京市公安局朝

陽分局１６日通報，稱前期依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，目前已對公

司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正在全力進行中

。

北京朝陽分局表示，為查清案件事實、依法打擊犯罪、挽回群眾損失，促請尚未報案的投資

人依照官方公布的報案方式，履行報案程序，透過法律途徑維護自身權益。朝陽分局還稱，亦促

請涉案公司其他相關人員，主動配合警方調查取證，積極退繳違法所得，對主動退繳、認罪悔罪

的，可依法從輕或減輕處罰。



＊負債規模４２００億至４６００億元人民幣＊



去年１１月，中植集團因集團產品陸續發生實質性違約，向投資者發布致歉信。據公司聘請

中介機構清產核算後統計，公司總資產帳面金額約２０００億元人民幣，但債務規模巨大，剔除

保證金後相關負債本息規模約為４２００億至４６００億元人民幣。中植集團在今年１月５日申

請破產清算，聲明指公司流動資金嚴重不足，資不抵債，而且明顯缺乏清償能力。

中植集團承認，自２０２１年公司實控人解直錕猝然離世起，多位高管和核心人員先後脫崗

或離職，集團及旗下企業高度依附於原實控人決策，導致內部管理面臨失效狀態。

《財新》指出，自２０２３年１１月司法部門對中植系啟動刑事追責後，中植系四大財富公

司－－恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富的現任及前任管理及銷售核心人員均被帶走。

案發時，上述四家財富公司時任法定代表人、董事長分別為周斌、曲光、張冠宇及田唯，都在中

植體系內多年。中植集團亦有相關現任及前任高管被帶走調查，包括中植集團副總裁、中植創始

人解直錕侄子解子征。（ｒｙ）

