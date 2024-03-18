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AH股新聞

18/03/2024 09:20

《華為動向》余承東：智界Ｓ７上市和量產４月恢復正常狀態

　　《經濟通通訊社１８日專訊》華為常務董事、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東在中國電
動汽車百人會論壇（２０２４）上表示，與江淮（滬：６００４１８）合作的車型售價將達到百
萬級別。而華為與奇瑞合作的智界Ｓ７因為芯片缺貨和工廠搬遷，耽誤了上市和量產，預計從４
月份開始可以恢復到正常狀態。
　　近日，智界Ｓ７官方也發布了新的交付公告：智界Ｓ７　Ｍａｘ╱Ｍａｘ　ＲＳ，大定並確
認交付方案時間在２０２３年１１月的預計３月車輛到店；大定並確認交付方案在２０２３年
１２月的預計４月車輛到店；大定並確認交付方案在２０２４年１－２月期間的，預計４月中旬
車輛到店。
　　智界Ｓ７　Ｍａｘ＋大定並確認交付方案時間在２０２３年１１月至今年２月的，也預計４
月到店；智界Ｓ７　Ｐｒｏ大定並確認交付方案在２０２３年１１月至今年２月的，則預計５月
到店。
　　從２０２４年３月起付大定的，交付周期則預計在８－１２周。
　　一位已付大定的上海車主表示，自己去年１２月底定的Ｍａｘ版本，「等了快三個月了，看
新的公告又要等到４月。」該車主表示，但願五一前能交付，若再延遲時間交付，會直接申請退
款。（ｒｙ）

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