《經濟通通訊社１８日專訊》華為常務董事、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東在中國電

動汽車百人會論壇（２０２４）上表示，與江淮（滬：６００４１８）合作的車型售價將達到百

萬級別。而華為與奇瑞合作的智界Ｓ７因為芯片缺貨和工廠搬遷，耽誤了上市和量產，預計從４

月份開始可以恢復到正常狀態。

近日，智界Ｓ７官方也發布了新的交付公告：智界Ｓ７ Ｍａｘ╱Ｍａｘ ＲＳ，大定並確

認交付方案時間在２０２３年１１月的預計３月車輛到店；大定並確認交付方案在２０２３年

１２月的預計４月車輛到店；大定並確認交付方案在２０２４年１－２月期間的，預計４月中旬

車輛到店。

智界Ｓ７ Ｍａｘ＋大定並確認交付方案時間在２０２３年１１月至今年２月的，也預計４

月到店；智界Ｓ７ Ｐｒｏ大定並確認交付方案在２０２３年１１月至今年２月的，則預計５月

到店。

從２０２４年３月起付大定的，交付周期則預計在８－１２周。

一位已付大定的上海車主表示，自己去年１２月底定的Ｍａｘ版本，「等了快三個月了，看

新的公告又要等到４月。」該車主表示，但願五一前能交付，若再延遲時間交付，會直接申請退

款。（ｒｙ）

