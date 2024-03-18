《經濟通通訊社１８日專訊》美團（０３６９０）發布內部信，宣布成立平台產品部，由陶

雪璇擔任負責人。同時，在平台產品部下設設計部，整合公司到店、到家等設計部門資源，由原

到店設計部負責人張國忠擔綱。

此外，美團在用戶增長與運營，用戶體驗與治理，企業業務等領域也對團隊進行了整合，分

別由周默和滕復春、康凱擔任負責人。（ｒｙ）

