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AH股新聞

18/03/2024 11:56

美團發內部信：成立平台產品部，聚力整合到店、到家等資源

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美團（０３６９０）發布內部信，宣布成立平台產品部，由陶
雪璇擔任負責人。同時，在平台產品部下設設計部，整合公司到店、到家等設計部門資源，由原
到店設計部負責人張國忠擔綱。
　　此外，美團在用戶增長與運營，用戶體驗與治理，企業業務等領域也對團隊進行了整合，分
別由周默和滕復春、康凱擔任負責人。（ｒｙ）

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