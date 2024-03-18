《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行上周五（１５日）公布，前兩個月人民幣貸款增加

６﹒３７萬億元（人民尚幣．下同）。按人行公布的１月新增貸４﹒９２萬億元計算，即２月新

增貸１﹒４５萬億元，較１月大幅減少，並略遜於預期的１﹒５萬億元，其中，２月對實體經濟

發放的人民幣貸款餘額同比增長只有９﹒７％，為２００３年有數據以來的最低增速。也是歷史

性跌破１０％。社會融資規模存量僅增長約９％，接近紀錄低點增速。

結合人行同日續做的ＭＬＦ（中期借貸便利）亦出現了令人意外的縮量情況，人行強調「全

額滿足了金融機構需求」，說明沒有主動縮量的意圖，種種指標均顯示企業投資和擴大生產的意

欲低下，過多的流動性在銀行間市場流通，而並沒有流入實體經濟，長期下去將不利中國的經濟

形勢，今年經濟增速保５面臨壓力。

關注更多重磅數據今日釋出，滬深股市今早仍高開，滬綜指高開０﹒０８％，報

３０５７﹒２１點，通信設備、汽車等板塊拉漲，深成指高開０﹒５４％，寧德時代

（深：３００７５０）去年賺逾４４１億元，將分紅２２０億，今早漲近５％，帶動創業板指高

開１﹒１７％。

另外，轉融券市場化約定申報今日起由實時可用調整為次日可用，意味著市場所理解的轉融

券「Ｔ＋１」正式落地，券商股今早大幅高開。

人民銀行今日進行１００億元７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

