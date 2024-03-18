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AH股新聞

18/03/2024 11:32

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒５％，首兩月三駕馬車數據喜出望外

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布，首兩月工業增加值同比增７％，大勝預期的
增５％，比去年１２月增速６﹒８％加快０﹒２個百分點，而且增幅是兩年最高；首兩月全國固
定資產投資同比增４﹒２％，增幅勝於預期的３﹒２％，比去年全年擴大１﹒２個百分點；至於
首兩月社會消費品零售總額同比增５﹒５％，增幅略勝預期的５﹒２％，不過亦有分析指數據略
遜預期。
　　當局表示數據反映期內中國經濟持續回升向好，然而數據亦印證外界對中國經濟的另一重憂
慮：即當局過於注重供給側復甦，而較為忽略對內需的提振，擔心供應持續過剩將對未來數月的
ＣＰＩ通脹數據造成嚴重壓力；國家統計局發言人亦表示，當前國內有效需求不足等問題仍然存
在。
　　Ａ股今日在各項政策發力下炒題材，通信設備、汽車炒高一線，加上轉融券Ｔ＋１今日落地
憧憬提振市場信心，滬綜指半日升０﹒４９％，報３０６９﹒６７點，深成指升０﹒７６％，創
業板指漲１﹒３４％。
　　留意到今早市場交投蓬勃，兩市半日成交７１０９億元（人民幣．下同），較上交易日
（１５日）同時段成交大增３６﹒５％，全日成交有望刷新近日高點；陸股通半日則淨流入近
１０億元。
　
＊算力、新能源車有炒作＊
　
　　中共黨報《求是》刊登中國國家數據局局長劉烈宏文章稱，要加快構建全國一體化算力網，
推動建設中國式現代化數字基座；打造高水平算力傳輸網絡，鼓勵和支持基礎電信運營商及產業
鏈相關企業積極發展新型算力網絡等。通信設備股炒起算力概念，納睿雷達
（滬：６８８５２２）飆１１﹒９％，烽火通信（滬：６００４９８）漲停，立昂技術
（深：３００６０３）升８﹒６％，鼎通科技（滬：６８８６６８）升８﹒４％，工業富聯
（滬：６０１１３８）升７﹒６％，澄天偉業（深：３００６８９）升６﹒１％，四創電子
（滬：６００９９０）升５﹒８％。
　　國務院國資委副主任苟坪１６日在中國電動汽車百人會論壇上表示，深入實施國有企業改革
深化提升行動，凡是有利於把央企新能源汽車搞上去的政策與舉措都要大膽探索，推動企業心無
旁騖搞創新、放開手腳促轉型。Ａ股新能源車板塊飄紅，長安汽車（深：０００６２５）升
６﹒７％，賽力斯（滬：６０１１２７）漲６﹒１％，一汽解放（深：０００８００）升
４﹒３％，比亞迪（深：００２５９４）升２﹒９％。
　
＊寧德時代績後價刷四個月高＊
　
　　中國電動車電池製造商龍頭、創業板股王寧德時代（深：３００７５０）公布２０２３年年
報。公司去年實現全年營收４００９﹒２億元，首次突破４０００億大關，年增長２２﹒０１％
；全年淨利報４４１﹒２１億元，年增長４３﹒５８％，擬以年度現金分紅和年度特別分紅合計
配發現金２２０﹒６億元。寧德時代成績亮眼，半日大漲５﹒２％，現價報１９０﹒４２元，創
四個月新高。（ｅｙ）
　

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