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AH股新聞

18/03/2024 15:06

《Ａ股行情》滬指收升１％四個月高，８隻中證Ａ５０ＥＴＦ今上市

　　《經濟通通訊社１８日報道》國家統計局公布，首兩月工業增加值同比增７％，大勝預期的
增５％，增幅是兩年最高；首兩月全國固定資產投資同比增４﹒２％，增幅勝於預期的３﹒２％
，比去年全年擴大１﹒２個百分點；至於首兩月社會消費品零售總額同比增５﹒５％，增幅略勝
預期的５﹒２％，但比去年１２月放緩１﹒９個百分點。
　　當局表示數據反映期內中國經濟持續回升向好，然而數據亦印證外界對中國經濟的另一重憂
慮：即當局過於注重供給側復甦，而較為忽略對內需的提振，擔心供應持續過剩將對未來數月的
ＣＰＩ通脹數據造成嚴重壓力；國家統計局發言人亦表示，當前國內有效需求不足等問題仍然存
在。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威亦稱，首２月工業生產增強，部分原因可能是
強勁的外部需求和出口；另方面，房地產銷售大幅下滑，失業率上升，第二季經濟前景仍存在很
大不確定性。
　　Ａ股今日在各項政策發力下炒題材，通信設備、汽車炒高一線，加上轉融券Ｔ＋１今日落地
憧憬提振市場信心，滬綜指半日小升，尾盤二度發力，全日收升０﹒９９％，接近全日最高位
３０８４﹒９３點，盤中創近四個月新高，深成指漲１﹒４６％，創業板指更飆２﹒２５％，
５１００隻個股中有超過４４００隻股份上漲。
　　全日有８隻中證Ａ５０ＥＴＦ上市，帶動大市交投蓬勃，兩市全日成交１１３５０億元，重
返萬億元關，按日大增２０％，陸股通全日則淨流入超過２８億元。
　
＊券商股拉漲，轉融券「Ｔ＋１」落地＊
　
　　轉融券市場化約定申報今日起由實時可用調整為次日可用，意味著市場所理解的轉融券「Ｔ
＋１」正式落地，多家證券公司表示完成了轉融通業務的通關測試。券商股集體升，中國銀河
（滬：６０１８８１）飆６﹒１％，中金公司（滬：６０１９９５）升３﹒９％，華鑫股份
（滬：６００６２１）升３﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）升２﹒７％，浙商證券
（滬：６０１８７８）升２﹒４％，東方財富（深：３０００５９）揚２﹒３％。
　　中共黨報《求是》刊登國家數據局局長劉烈宏文章稱，要加快構建全國一體化算力網，鼓勵
和支持基礎電信運營商及產業鏈相關企業積極發展新型算力網絡等。通信設備股炒起算力概念，
納睿雷達（滬：６８８５２２）飆１３﹒６％，烽火通信（滬：６００４９８）漲停，工業富聯
（滬：６０１１３８）升８﹒４％，元道通信（深：３０１１３９）走高８﹒２％，龍旗科技
（滬：６０３３４１）升７﹒２％，立昂技術（深：３００６０３）升６﹒７％。
　
＊憧憬豬價反彈，養豬股異動＊
　
　　內地豬肉價格持續低迷，然而市場開始押注豬周期或到達短期底部，生豬期貨主力合約現漲
超過３％，創去年１２月中旬來高位。養豬股走高，傲農生物（滬：６０３３６３）漲５﹒７％
，湘佳股份（深：００２９８２）升４﹒１％，京基智農（深：００００４８）升３﹒７％，，
正虹科技（深：０００７０２）升３﹒３％，巨星農牧（滬：６０３４７７）升３﹒１％，至於
「豬茅」牧原股份（深：００２７１４）升０﹒４％。
　　外電引述知情人士報道稱，蘋果正在洽談將谷歌的Ｇｅｍｉｎｉ人工智能引擎植入
ｉＰｈｏｎｅ，另外馬斯克旗下的人工智能初創公司ｘＡＩ正式宣布開源大模型Ｇｒｏｋ－１，
並已經將其權重和架構在ＧｉｔＨｕｂ上開源。ＡＩ手機股午後走強，思泉新材
（深：３０１４８９）升１４。１％，福蓉科技（滬：６０３３２７）、鵬鼎控股
（深：００２９３８）漲停，道明光學（深：００２６３２）升６﹒４％，希荻微
（滬：６８８１７３）升６﹒２％；ＡＩＧＣ概念方面，恒銀科技（滬：６０３１０６）、引力
傳媒（滬：６０３５９８）漲停，因賽集團（深：３００７８１）升９﹒７％，開普云
（滬：６８８２２８）升８﹒５％，三人行（滬：６０５１６８）升７﹒９％。（ｅｙ）
　
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６０３﹒５３　＋０﹒９４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０８４﹒９３　＋０﹒９９　　　　４８５５﹒２１　　
　　上證Ａ股指數　　３２３３﹒８３　＋０﹒９９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９７５２﹒８３　＋１﹒４６　　　　６５２３﹒８４　　
　　深圳創業板指數　１９２６﹒４０　＋２﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６２﹒５９　　－０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８４﹒４３　＋０﹒８８　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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