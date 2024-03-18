《經濟通通訊社１８日報道》國家統計局公布，首兩月工業增加值同比增７％，大勝預期的

增５％，增幅是兩年最高；首兩月全國固定資產投資同比增４﹒２％，增幅勝於預期的３﹒２％

，比去年全年擴大１﹒２個百分點；至於首兩月社會消費品零售總額同比增５﹒５％，增幅略勝

預期的５﹒２％，但比去年１２月放緩１﹒９個百分點。

當局表示數據反映期內中國經濟持續回升向好，然而數據亦印證外界對中國經濟的另一重憂

慮：即當局過於注重供給側復甦，而較為忽略對內需的提振，擔心供應持續過剩將對未來數月的

ＣＰＩ通脹數據造成嚴重壓力；國家統計局發言人亦表示，當前國內有效需求不足等問題仍然存

在。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威亦稱，首２月工業生產增強，部分原因可能是

強勁的外部需求和出口；另方面，房地產銷售大幅下滑，失業率上升，第二季經濟前景仍存在很

大不確定性。

Ａ股今日在各項政策發力下炒題材，通信設備、汽車炒高一線，加上轉融券Ｔ＋１今日落地

憧憬提振市場信心，滬綜指半日小升，尾盤二度發力，全日收升０﹒９９％，接近全日最高位

３０８４﹒９３點，盤中創近四個月新高，深成指漲１﹒４６％，創業板指更飆２﹒２５％，

５１００隻個股中有超過４４００隻股份上漲。

全日有８隻中證Ａ５０ＥＴＦ上市，帶動大市交投蓬勃，兩市全日成交１１３５０億元，重

返萬億元關，按日大增２０％，陸股通全日則淨流入超過２８億元。



＊券商股拉漲，轉融券「Ｔ＋１」落地＊



轉融券市場化約定申報今日起由實時可用調整為次日可用，意味著市場所理解的轉融券「Ｔ

＋１」正式落地，多家證券公司表示完成了轉融通業務的通關測試。券商股集體升，中國銀河

（滬：６０１８８１）飆６﹒１％，中金公司（滬：６０１９９５）升３﹒９％，華鑫股份

（滬：６００６２１）升３﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）升２﹒７％，浙商證券

（滬：６０１８７８）升２﹒４％，東方財富（深：３０００５９）揚２﹒３％。

中共黨報《求是》刊登國家數據局局長劉烈宏文章稱，要加快構建全國一體化算力網，鼓勵

和支持基礎電信運營商及產業鏈相關企業積極發展新型算力網絡等。通信設備股炒起算力概念，

納睿雷達（滬：６８８５２２）飆１３﹒６％，烽火通信（滬：６００４９８）漲停，工業富聯

（滬：６０１１３８）升８﹒４％，元道通信（深：３０１１３９）走高８﹒２％，龍旗科技

（滬：６０３３４１）升７﹒２％，立昂技術（深：３００６０３）升６﹒７％。



＊憧憬豬價反彈，養豬股異動＊



內地豬肉價格持續低迷，然而市場開始押注豬周期或到達短期底部，生豬期貨主力合約現漲

超過３％，創去年１２月中旬來高位。養豬股走高，傲農生物（滬：６０３３６３）漲５﹒７％

，湘佳股份（深：００２９８２）升４﹒１％，京基智農（深：００００４８）升３﹒７％，，

正虹科技（深：０００７０２）升３﹒３％，巨星農牧（滬：６０３４７７）升３﹒１％，至於

「豬茅」牧原股份（深：００２７１４）升０﹒４％。

外電引述知情人士報道稱，蘋果正在洽談將谷歌的Ｇｅｍｉｎｉ人工智能引擎植入

ｉＰｈｏｎｅ，另外馬斯克旗下的人工智能初創公司ｘＡＩ正式宣布開源大模型Ｇｒｏｋ－１，

並已經將其權重和架構在ＧｉｔＨｕｂ上開源。ＡＩ手機股午後走強，思泉新材

（深：３０１４８９）升１４。１％，福蓉科技（滬：６０３３２７）、鵬鼎控股

（深：００２９３８）漲停，道明光學（深：００２６３２）升６﹒４％，希荻微

（滬：６８８１７３）升６﹒２％；ＡＩＧＣ概念方面，恒銀科技（滬：６０３１０６）、引力

傳媒（滬：６０３５９８）漲停，因賽集團（深：３００７８１）升９﹒７％，開普云

（滬：６８８２２８）升８﹒５％，三人行（滬：６０５１６８）升７﹒９％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６０３﹒５３ ＋０﹒９４

上證綜合指數 ３０８４﹒９３ ＋０﹒９９ ４８５５﹒２１

上證Ａ股指數 ３２３３﹒８３ ＋０﹒９９

深證成份指數 ９７５２﹒８３ ＋１﹒４６ ６５２３﹒８４

深圳創業板指數 １９２６﹒４０ ＋２﹒２５

上證Ｂ股指數 ２６２﹒５９ －０﹒０９

深證Ｂ股指數 １０８４﹒４３ ＋０﹒８８

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