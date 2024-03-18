《海納智見》本輪反彈以來Ａ股成交持續放量，尤其２月２７日以來，全Ａ成交額多日超萬

億。近期Ａ股交易熱度提升的同時，增量資金進場的信號也愈發明顯，２０２４年２月北上資金

大幅淨流入６０７億元，創下近１３個月北上單月淨流入規模新高。本文將從資金面的角度出發

，對當前Ａ股市場做分析。



哪些資金在加倉？外資是明顯增量。自市場從２月５日的底部反彈以來，Ａ股資金的交易活

躍度正在明顯提升，進一步觀測資金動向，可以發現外資是本輪行情中的主要增量之一。

２０２４年２月北上資金大幅淨流入６０７億元，創下近１３個月北上淨流入規模新高，此後３

月８日至３月１５日期間北上再次明顯淨流入３８８億元，整體上２月以來直至３月１５日北上

累計淨流入規模為８５１億元。



基於港交所公布的中央結算系統參與者數據，我們根據不同參與者的歷史交易行為對北上資

金加以分類：穩定型外資、靈活型外資、以及由中資機構參與者託管的資金。其中２０２４年１

月至２月期間淨流入的北上資金以中資託管資金為主，但３月以來該類資金流入逐漸放緩；而剩

餘兩類北上資金在１月時大幅淨流出，直至２月才開始逐漸回流Ａ股，２月底以來逐漸代替中資

托管資金成為本輪北上流入的主力。整體來看，２月以來至３月１４日穩定型外資淨流入４００

億元、靈活型外資２３０億元、中資託管資金１００億元。



活躍資金或也在明顯進場，但公募和ＥＴＦ可能增量不明顯。除北上資金以外，我們跟蹤得

到槓桿資金從春節後開始同樣明顯回流Ａ股，２月１９日至３月１４日期間融資淨買入額累計約

１０００億元，融資餘額回到大致今年２月初時的水平。與槓桿資金的節奏類似，節前可能受影

響較大的私募基金或也在本輪反彈中逐漸回補倉位。根據私募排排網估算的數據，私募倉位元或

已從今年２月低點的７５％回升至３月１日的７７％，但相較２月初以前７８％以上的倉位水平

仍有一定距離。相較外資和活躍資金的明顯進場，２月５日低點以來的本輪反彈中ＥＴＦ、公募

等資金可能增量相對有限。今年春節後至今（截止２０２４年０３月１４日，下同）全部Ａ股的

累計淨申購額僅不到１５０億元，同時整體偏股型公募基金的發行額仍處於相對低位，Ｗｉｎｄ

估算的高頻基金倉位數據顯示，２月以來偏股公募基金倉位可能有所下滑。



反彈行情延續，注意階段性休整的可能性。在本輪增量資金持續進場的背景下，當前行情上

漲幅度已較為可觀。目前，政策面和資金面的信號整體仍較積極。政策層面看，政府工作報告明

確２０２４年ＧＤＰ目標增速５％左右，今年的增速目標更顯高品質要求，對穩增長的重視程度

凸顯。



往未來看，更加積極的政策環境有望進一步吸引資金入市Ａ股。對於後續行情的持續性，我

們認為對比歷史底部第一波反彈行情，目前本輪行情已經積累了一定的漲幅，同時對照歷史本輪

行情上漲速率明顯較快，一些短線資金或逐漸開始存在獲利了結的意願，後續市場上漲節奏或有

放緩。



結構方面，短期建議關注行業補漲輪漲機會，中期維度白馬板塊是主線。參考歷史經驗，底

部第一波反彈期間結構上來看是各行業間的普漲、輪漲。從更長時間的維度看，在經濟復甦需鞏

固，海外降息再延後，市場風險偏好待修復的背景下，白馬穩定或更穩健。從中長期維度看，

２４年政府工作報告強調要發展新質生產力，為未來產業發展指明方向，我們認為白馬成長是未

來的長期主線。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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