《經濟通通訊社１８日專訊》號稱「五臟六腑都會生津、能明顯提高性功能」的高端白酒「

聽花酒」，價位遠超茅台，精品裝每樽售價高達５﹒８６萬元（人民幣．下同），堪比世界名酒

，然而內地禁止食品酒類產品標榜健康養生功能，「聽花酒」遭今年央視「３．１５」晚會揭發

違反廣告法，而且還被發現其國際專利未獲認定，聲稱的「高科技」涼味劑只是常見的薄荷提取

物。

生產「聽花酒」的上市公司青海春天（滬：６００３８１）即日便收到中證監的監督檢查通

知書，當局派出的檢查組已進場開展工作，上交所亦當晚發出監管工作函，要求公司核實有關情

況，並及時回應市場質疑及投資者關切，做好溝通工作。青海春天回應稱將積極配合證監會的檢

查工作，並全面展開自查整改，深入反思存在的問題，另警告公司可能存在被有關部門處罰的風

險。

至於聽花酒品牌亦發布聲明稱，高度重視央視「３．１５」晚會中報道中提及的問題，並於

第一時間成立專項小組，全面展開檢查與整改工作。公司表示，已經連夜召集市場銷售人員規範

用語，嚴格要求在產品推廣時遵守法律法規。對此，向公眾及廣大消費者致以誠摯的歉意。



＊寶馬５系傳動軸異響，集團道歉提供維修方案＊



在「３．１５」晚會「令人不安的寶馬傳動軸」主題中，華晨寶馬旗下５系車型遭車主投訴

頻繁出現異響，轉檔時傳動系統會發出尖銳的摩擦聲和金屬撞擊聲，擔心寶馬傳動軸存在安全隱

患。至於官方售後服務對有關投訴「輕車熟路」踢皮球，４Ｓ店則僅提供全國統一２０００元的

補償代金券，前提是要換掉傳動軸，車主稱更換傳動軸將嚴重影響車輛估值，對有關處理方式感

到不滿。

寶馬集團事後在微博發布聲明，稱針對部分寶馬５３０Ｌｉ用戶提出的傳動軸異響問題，公

司此前已經進行過技術核查，確認該現象不會影響行駛安全，並可以通過維修解決，寶馬承擔所

有相關維修費用。然而寶馬集團在聲明中沒有採取以往大規模召回的處理方式，亦沒有回應車主

們提出的退車訴求。

華晨寶馬是德資車企寶馬集團在中國的合營車廠，持股７５％，華晨中國持股２５％。

（ｅｙ）

