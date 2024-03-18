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AH股新聞

18/03/2024 09:07

【內房困局】萬科遭標普列入負面信用觀察名單，因銷售弱財政惡化

　　《經濟通通訊社１８日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）流動性狀況愈來愈
讓外界擔憂，繼穆迪將萬科打入垃圾債級別之後，另一家國際評級公司標普亦聲明將萬科列入負
面信用觀察名單。目前標普給予萬科企業長期發行人信用評級為「ＢＢＢ＋」級別。同時給予萬
科香港長期發行人信用評級，以及優先無抵押債券長期債項評級兩者為「ＢＢＢ」級別，未進入
投機等級。
　　標普指，雖然預計今年萬科建設支出將減少，但今年１月至２月萬科的月銷售額約為１４０
億至１９０億元（人民幣．下同），會令其經營現金流錄得淨流出。標普警告，萬科銷售下跌情
況雖然略好於全國百強房企的平均值，但若未來銷售情況持續疲弱，將削弱萬科競爭優勢。
　　標普又指出，萬科境內債券價格的大幅波動，將影響該其再融資能力，如果萬科繼續依靠內
部資源應對債券，債券流動性可能會被進一步削弱。於今年第一季度，標普料萬科利用內部資源
償還境內債券約２０億元，而萬科亦分別於２０２２年和２０２３年分別發行了２９６億元和
１００億元的無抵押境內債券，以分別債還當時約４５億元和５６億元到期的境內債券。
　　穆迪此前撤銷萬科「Ｂａａ３」發行人評級，改予萬科公司家族評級「Ｂａ１」，相當於進
入「垃圾債」級別。穆迪指，萬科評級有進一步下調風險，列入負面觀察名單。穆迪同時更改萬
科高級無抵押債務評級，從「Ｂａ１」下調至「Ｂａ２」，至於惠譽早於去年１０月講萬科的長
期外匯發行人違約評級由ＢＢＢ＋調低至ＢＢＢ。（ｅｙ）
　

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