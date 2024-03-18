  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/03/2024 11:42

【數據解讀】統計局：全年５％左右增長目標，經過努力可以實現

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布首２個月國民經濟運行情況，其中工業增加值
同比增幅達７％兩年最高，社會消費品零售增５﹒５％、固定資產投資增４﹒２％均勝預期，增
速加快；房地產開發投資下降９％，降幅比去年全年收窄；新建商品房銷售額下降２９﹒３％，
降幅比去年全年大幅擴大２２﹒８個百分點。
　　政府工作報告將今年經濟增長目標定於５％左右。對於從首２月經濟數據來看，實現此目標
有否積極條件，國家統計局發言人劉愛華表示，雖然經濟發展面臨的環境依然複雜嚴峻，但中國
經濟基本面持續向好，推動經濟回升向好的積極因素在累積增強，加上宏觀政策持續發力顯效，
實現５％左右的經濟增長預期目標是有條件有支撐的，也是經過努力可以實現的。
　　劉愛華並指出，同時還要看到，當前中國正處於經濟恢復和轉型升級的關鍵期，外部不穩定
、不確定因素還比較多，國內有效需求不足等問題仍然存在，所以經濟回升向好的基礎還是需要
加固，加上首２月主要指標在全年的佔比相對比較小，後期的經濟走勢還需要進一步觀察，進一
步做好各項政策落實落地。既要高度重視發展面臨的困難挑戰，更要堅定信心、保持定力，積極
應對困難挑戰，推動經濟持續向好、行穩致遠，把預期發展目標一步步變成現實。（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金