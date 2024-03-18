《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布首２個月國民經濟運行情況，其中工業增加值

同比增幅達７％兩年最高，社會消費品零售增５﹒５％、固定資產投資增４﹒２％均勝預期，增

速加快；房地產開發投資下降９％，降幅比去年全年收窄；新建商品房銷售額下降２９﹒３％，

降幅比去年全年大幅擴大２２﹒８個百分點。

政府工作報告將今年經濟增長目標定於５％左右。對於從首２月經濟數據來看，實現此目標

有否積極條件，國家統計局發言人劉愛華表示，雖然經濟發展面臨的環境依然複雜嚴峻，但中國

經濟基本面持續向好，推動經濟回升向好的積極因素在累積增強，加上宏觀政策持續發力顯效，

實現５％左右的經濟增長預期目標是有條件有支撐的，也是經過努力可以實現的。

劉愛華並指出，同時還要看到，當前中國正處於經濟恢復和轉型升級的關鍵期，外部不穩定

、不確定因素還比較多，國內有效需求不足等問題仍然存在，所以經濟回升向好的基礎還是需要

加固，加上首２月主要指標在全年的佔比相對比較小，後期的經濟走勢還需要進一步觀察，進一

步做好各項政策落實落地。既要高度重視發展面臨的困難挑戰，更要堅定信心、保持定力，積極

應對困難挑戰，推動經濟持續向好、行穩致遠，把預期發展目標一步步變成現實。（ｓｌ）

