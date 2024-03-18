《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布首２月國民經濟運行情況，其中工業增加值同

比增幅達７％兩年最高，比去年１２月加快０﹒２個百分點。國家統計局發言人劉愛華介紹，首

２月４１個工業大類行業中，３９個行業增加值同比增長，增長面為９５﹒１％，比去年１２月

擴大１９﹒５個百分點。高技術製造業增長加快，首２月規模以上高技術製造業增加值同比增長

７﹒５％，比去年１２月加快１﹒１個百分點，連續三個月加快增長。

此外，消費品製造業回升幅度較大，首２月規模以上消費品製造業增加值同比增長４﹒７％

，比去年１２月加快４﹒４個百分點。１３個消費品行業中，１２個行業增速回升，其中家具製

造業增長１１﹒１％，文教工美增長１０％，食品增長７﹒３％，均高於規上工業平均增速。



＊工業出口降轉增，結束八個月連跌＊



工業出口由降轉增，首２月規模以上工業出口交貨值由去年１２月同比下降３﹒２％轉為增

長０﹒４％，結束此前連續八個月下降態勢。在十大出口行業中，有八個行業出口增速較去年

１２月加快或降幅收窄。

雖然首２月工業生產數據明顯好轉，但劉愛華指出，當前部分工業企業經營壓力仍然較大，

仍面臨訂單不足、成本上升等問題。同時，中國製造業在不斷鞏固產業體系完整、市場規模龐大

等傳統優勢的同時，創新能力也在不斷提升，在一些重點領域和關鍵賽道上形成了一批優勢產業

，正在轉型升級中重塑競爭力。今年全國兩會將大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生

產力位列２０２４年政府工作首位，出台包括大規模設備更新和消費品以舊換新、進一步優化營

商環境等在內的一系列政策措施，有望對後續工業經濟發展形成有力推動，對工業高質量發展提

供強勁推動力和支撐力，工業生產有望繼續保持平穩運行，繼續發揮經濟壓艙石作用。（ｓｌ）

