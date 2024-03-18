  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/03/2024 11:42

【數據解讀】統計局：部分工業企業經營壓仍大，製造業正轉型升級

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布首２月國民經濟運行情況，其中工業增加值同
比增幅達７％兩年最高，比去年１２月加快０﹒２個百分點。國家統計局發言人劉愛華介紹，首
２月４１個工業大類行業中，３９個行業增加值同比增長，增長面為９５﹒１％，比去年１２月
擴大１９﹒５個百分點。高技術製造業增長加快，首２月規模以上高技術製造業增加值同比增長
７﹒５％，比去年１２月加快１﹒１個百分點，連續三個月加快增長。
　　此外，消費品製造業回升幅度較大，首２月規模以上消費品製造業增加值同比增長４﹒７％
，比去年１２月加快４﹒４個百分點。１３個消費品行業中，１２個行業增速回升，其中家具製
造業增長１１﹒１％，文教工美增長１０％，食品增長７﹒３％，均高於規上工業平均增速。
　
＊工業出口降轉增，結束八個月連跌＊
　
　　工業出口由降轉增，首２月規模以上工業出口交貨值由去年１２月同比下降３﹒２％轉為增
長０﹒４％，結束此前連續八個月下降態勢。在十大出口行業中，有八個行業出口增速較去年
１２月加快或降幅收窄。
　　雖然首２月工業生產數據明顯好轉，但劉愛華指出，當前部分工業企業經營壓力仍然較大，
仍面臨訂單不足、成本上升等問題。同時，中國製造業在不斷鞏固產業體系完整、市場規模龐大
等傳統優勢的同時，創新能力也在不斷提升，在一些重點領域和關鍵賽道上形成了一批優勢產業
，正在轉型升級中重塑競爭力。今年全國兩會將大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生
產力位列２０２４年政府工作首位，出台包括大規模設備更新和消費品以舊換新、進一步優化營
商環境等在內的一系列政策措施，有望對後續工業經濟發展形成有力推動，對工業高質量發展提
供強勁推動力和支撐力，工業生產有望繼續保持平穩運行，繼續發揮經濟壓艙石作用。（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金