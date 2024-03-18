《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布首２月國民經濟運行情況，其中社會消費品零

售同比增５﹒５％，增幅略勝預期的５﹒２％，但比去年１２月放緩１﹒９個百分點。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，首２月社會消費品零售數據有幾個特點。一是假日經濟

提振服務消費。春節期間外出就餐、走親訪友、旅遊出行、文化娛樂等服務消費更加活躍，服務

消費持續升溫。首２月服務零售額同比增長１２﹒３％，快於商品零售額７﹒７個百分點，其中

交通出行服務類增長３１﹒４％，文體休閒服務類零售額增長１３％。首２月，全國餐飲收入同

比增長１２﹒５％。春節假期期間，全國營業性演出場次、票房收入同比分別增長５２﹒１％和

８０﹒１％，國內出遊人次、出遊總花費分別增長３４﹒３％和４７﹒３％。



＊鄉村消費品零售額增速高於城鎮＊



二是升級類商品和大宗商品消費不斷擴容。首２月限額以上單位通訊器材類、體育娛樂用品

類商品零售額同比分別增長１６﹒２％和１１﹒３％。汽車類、家用電器和音像器材類零售額分

別增長８﹒７％和５﹒７％。

三是新消費業態較快增長。即時零售、直播帶貨等新零售快速發展，帶動網絡購物較快增長

。首２月實物商品網上零售額同比增長１４﹒４％，比上年全年加快了６個百分點。

四是農村消費活力較強。農村餐飲、旅遊、農產品等消費持續升溫。１－２月份，鄉村消費

品零售額同比增長５﹒８％，增速高於城鎮０﹒３個百分點。

劉愛華認為，從未來走勢看，支撐消費穩定增長的有利條件還比較多，消費領域出現的積極

變化有望得到持續。同時也要看到，恢復和擴大消費的基礎仍待鞏固，居民消費能力和信心有待

進一步提升，供給質量結構仍需優化。下階段，要按照中央經濟工作會議和全國兩會部署，繼續

促進消費穩定增長，不斷提升消費能力和意願，培育壯大數字消費、綠色消費、健康消費等新型

消費，穩定和擴大傳統消費，優化消費環境，以高質量供給，引領和創造消費新需求。（ｓｌ）

