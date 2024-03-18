《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布首２月國民經濟運行情況，首２月固定資產投

資同比增長４﹒２％，優於預期的增長３﹒２％，增幅比去年全年加快１﹒２個百分點。國家統

計局新聞發言人劉愛華指出，首２月固投當中，三大領域投資增速加快或者降幅收窄。其中，製

造業投資增長９﹒４％，比去年全年提高２﹒９個百分點，拉動投資增長２﹒２個百分點；基礎

設施投資增長６﹒３％，加快０﹒４個百分點；房地產開發投資下降９％，降幅收窄０﹒６個百

分點。

對於有分析師擔心，隨著製造業投資增長，供應超出需求，劉愛華表示，首２月製造業投資

當中，裝備製造業投資同比增長１４﹒３％，高技術製造業投資增長１０％，都快於整體製造業

的投資增速。從產能利用率情況看，去年全年製造業產能利用率是７５﹒３％，比全部工業產能

利用率高０﹒２個百分點，其中第四季是７６％，比對上一年同期提高０﹒２個百分點。從總體

上看，目前產能利用率處於較高水平。在目前階段，製造業投資擴大有利於推動現代化產業體系

建設，也有利於加快發展新質生產力，當然也要統籌利用好各類資金，防止低效、無效投資。



＊民間投資由降轉增，住宿和餐飲業有兩位數增長＊



另外，首２月民間投資由降轉增。首２月全國民間固定資產投資同比增長０﹒４％，而去年

全年為下降０﹒４％；佔全部投資比重是５２﹒６％，比去年全年提高２﹒２個百分點。在民間

投資中，製造業、住宿和餐飲業、交通運輸業民間投資實現兩位數增長。

大項目帶動作用明顯。首２月計劃總投資億元及以上的項目完成投資同比增長１２﹒１％，

增速比上年全年提高２﹒８個百分點。

劉愛華表示，下階段，隨著去年第四季增發的萬億國債逐步形成實物工作量、加強民間投資

項目融資支持和要素保障政策落實落地，以及重點領域投資力度加大，對投資平穩增長將發揮支

撐作用。從先行指標看，２月建築業商務活動指數是５３﹒５％，持續處於景氣區間。總體上看

，未來隨著擴大有效投資各項政策持續落地見效、重大項目加快建設，投資有望繼續保持平穩增

長。（ｓｌ）

