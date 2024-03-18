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AH股新聞

18/03/2024 14:04

《Ａ股焦點》天水麻辣燙火爆，概念股飆漲逾８％，政府總動員大搞

　　《經濟通通訊社１８日專訊》繼山東淄博燒烤和哈爾濱冰雪旅遊後，甘肅省天水市也有望憑
藉其特色小吃「天水麻辣燙」迎來「潑天富貴」。天水市甚至在１６日召開「天水麻辣燙」服務
保障工作推進會議，市委書記馮文戈主持會議，傳達甘肅省委書記胡昌升有關批示要求，強調全
市上下要把握機遇、乘勢而上，聚焦遊客吃住行遊購娛全鏈條需要，全員行動，努力實現「一碗
麻辣燙推動天水大發展」。位於天水市秦州區東煜金街的天水首條麻辣燙一條街目前加緊施工，
即將開啟，將有３９家區內口碑較好並且受網民歡迎的麻辣燙入駐。
　　市場開始挖掘「天水麻辣燙概念股」。註冊地位於天水市的Ａ股公司－－眾興菌業
（深：００２７７２）「脫穎而出」成為天水麻辣燙熱炒概念，１３日－１５日連續３個交易日
累漲２６﹒０８％。蘭州黃河（深：０００９２９）、國芳集團（滬：６０１０８６）等多隻甘
肅本地消費股亦受惠，曾經漲停。
　　眾興菌業今日繼續升，現漲８﹒１％；國芳集團、蘭州黃河現分別升８﹒３％、１﹒１％。
　
＊天水遊客大增，食客最長排隊５小時＊
　
　　「天水麻辣燙」迅速「出圈」，事緣天水網民「一杯涼白開」今年２月１３日在短視頻平台
發布了一段自拍的麻辣燙視頻，短時間就獲得逾百萬點讚、分享以及超２０萬條評論，網民紛紛
打探「這是哪裏的麻辣燙」，各地遊客快速趕往天水市「嘗鮮」。攜程數據顯示，２月１２日至
３月１２日，目的地為天水的整體旅遊訂單量同比增長超兩成。去哪兒數據亦顯示，３月以來天
水的酒店預訂量同比增長五成。美團、大眾點評數據則顯示，截至３月１４日，最近一個周末
（３月１６日－１７日），甘肅天水的旅遊消費（含酒店民宿、景點門票、交通等）提前預訂量
同比增長約１８倍。有新疆遊客專程去天水吃麻辣燙，在當地逗留幾天嘗了好幾家麻辣燙店，「
都要排隊，最長的一家，我排了５個小時才吃上」。
　　天水的市民和政府也與此前的哈爾濱一樣開始「寵遊客」。天水「最有名」的、已無法考證
維修了多少年的馬路「羲皇大道」開始動工，當地網民紛紛揶揄「天水麻辣燙是拯救羲皇大道的
『神』」、「感謝全國人民」；遊客區更提供志願者服務、開通麻辣燙公交專線、設置外地旅遊
車輛臨時停車點，還舉辦麻辣燙「吃貨節」等。（ｓｌ）

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