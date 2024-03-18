《經濟通通訊社１８日專訊》繼山東淄博燒烤和哈爾濱冰雪旅遊後，甘肅省天水市也有望憑

藉其特色小吃「天水麻辣燙」迎來「潑天富貴」。天水市甚至在１６日召開「天水麻辣燙」服務

保障工作推進會議，市委書記馮文戈主持會議，傳達甘肅省委書記胡昌升有關批示要求，強調全

市上下要把握機遇、乘勢而上，聚焦遊客吃住行遊購娛全鏈條需要，全員行動，努力實現「一碗

麻辣燙推動天水大發展」。位於天水市秦州區東煜金街的天水首條麻辣燙一條街目前加緊施工，

即將開啟，將有３９家區內口碑較好並且受網民歡迎的麻辣燙入駐。

市場開始挖掘「天水麻辣燙概念股」。註冊地位於天水市的Ａ股公司－－眾興菌業

（深：００２７７２）「脫穎而出」成為天水麻辣燙熱炒概念，１３日－１５日連續３個交易日

累漲２６﹒０８％。蘭州黃河（深：０００９２９）、國芳集團（滬：６０１０８６）等多隻甘

肅本地消費股亦受惠，曾經漲停。

眾興菌業今日繼續升，現漲８﹒１％；國芳集團、蘭州黃河現分別升８﹒３％、１﹒１％。



＊天水遊客大增，食客最長排隊５小時＊



「天水麻辣燙」迅速「出圈」，事緣天水網民「一杯涼白開」今年２月１３日在短視頻平台

發布了一段自拍的麻辣燙視頻，短時間就獲得逾百萬點讚、分享以及超２０萬條評論，網民紛紛

打探「這是哪裏的麻辣燙」，各地遊客快速趕往天水市「嘗鮮」。攜程數據顯示，２月１２日至

３月１２日，目的地為天水的整體旅遊訂單量同比增長超兩成。去哪兒數據亦顯示，３月以來天

水的酒店預訂量同比增長五成。美團、大眾點評數據則顯示，截至３月１４日，最近一個周末

（３月１６日－１７日），甘肅天水的旅遊消費（含酒店民宿、景點門票、交通等）提前預訂量

同比增長約１８倍。有新疆遊客專程去天水吃麻辣燙，在當地逗留幾天嘗了好幾家麻辣燙店，「

都要排隊，最長的一家，我排了５個小時才吃上」。

天水的市民和政府也與此前的哈爾濱一樣開始「寵遊客」。天水「最有名」的、已無法考證

維修了多少年的馬路「羲皇大道」開始動工，當地網民紛紛揶揄「天水麻辣燙是拯救羲皇大道的

『神』」、「感謝全國人民」；遊客區更提供志願者服務、開通麻辣燙公交專線、設置外地旅遊

車輛臨時停車點，還舉辦麻辣燙「吃貨節」等。（ｓｌ）

