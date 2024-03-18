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AH股新聞

18/03/2024 14:18

【大國博弈】王毅晤新西蘭外長：願加強戰略溝通維護地區和平穩定

　　《經濟通通訊社１８日專訊》正在訪問新西蘭的中國外長王毅１８日與新西蘭外長彼得斯
（Ｗｉｎｓｔｏｎ　Ｐｅｔｅｒｓ）會晤，是新西蘭自去年１０月選出保守黨政府以來兩國外長
首次會面。在會晤前，王毅表示，面對紛亂交織的國際形勢，中方願同新西蘭加強在國際和地區
問題上的戰略溝通，「我們將共同努力維護地區和世界的和平與穩定」。
　　王毅並表示，相信中新關係將繼續走在中國與發達國家關係的前列；新西蘭與中國的關係繼
續保持著健康的勢頭。
　　彼得斯則稱，此次會晤將在以往接觸的基礎上進行，並指這是一個寶貴的機會，可以藉此反
思中新兩國目前面臨的挑戰與機遇。
　　新西蘭與美國、加拿大、英國和澳洲共同組成「五眼聯盟」，共享情報。不過，新西蘭一直
因為對中國立場溫和而遭其他成員國批評。他們認為，新西蘭將其貿易關係置於盟友的安全擔憂
之上。不過，近年來，新西蘭對中國相關行動公開表達意見的情況增加。
　　中國是新西蘭最大的貿易夥伴。新西蘭外交貿易部報告稱，截至２０２３年９月的一年中，
兩國雙向貨物和服務貿易總額達３８６﹒７億新西蘭元（約１８４０億港元）。
　　訪問新西蘭期間，王毅還將會見新西蘭總理拉克森（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　
Ｌｕｘｏｎ）。之後王毅將於１９日轉往澳洲，會見澳洲外長黃英賢，並於２０日在堪培拉與商
界領袖舉行圓桌會議。（ｓｌ）

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