《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局印發人身保險公司監管評級辦法，以加

強人身保險公司分支機構風險監測，做到早識別、早預警、早暴露、早處置。

辦法指出，人身保險公司風險監測和監管評級要素包含公司治理、業務經營、資金運用、資

產負債管理、償付能力管理和其他方面六個維度。另設置「履行環境社會治理（ＥＳＧ）責任情

況」作為特別加分項，對開展綠色保險、普惠保險較多的人身保險公司，給予適當加分。金融監

管總局及其派出機構結合定期監測情況，原則上每年對人身保險公司開展一次監管評級。評級期

間為上一年１月１日至１２月３１日，應於４月３０日前完成。

辦法稱，人身保險公司綜合風險水平等級劃分為１－５級和Ｓ級。評級結果為１－５級的，

數值越大反映人身保險公司風險越大，需要越高程度的監管關注。正處於重組、被接管、實施市

場退出或風險處置進入實質性階段的人身保險公司，經監管機構認定後直接列為Ｓ級。

此外，若出現償付能力嚴重不足、有效資產不足以抵禦風險、淨資產小於０或其他償債能力

嚴重不足等情形，將綜合風險水平等級評定為５級。（ｓｌ）

