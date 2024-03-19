《經濟通通訊社１９日專訊》天能動力（００８１９）公布，持約８６﹒５３％股權的天能

股份（滬：６８８８１９）擬以不低於５０００萬元（人民幣．下同），不超過１億元以集中競

價交易方式回購Ａ股，每股不超過４１﹒８２元。

該集團指，天能股份回購股份介乎１１９萬至２３９萬股Ａ股，佔０﹒１２％至０﹒２５％

：而回購的將於未來適宜時機用於員工持股計劃或股權激勵，３年後尚未使用的已回購股份將予

以註銷。（ｗｈ）

