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AH股新聞

19/03/2024 07:53

《神州民企》天能動力（８１９）旗下天股擬最多１億人幣回購Ａ股

　　《經濟通通訊社１９日專訊》天能動力（００８１９）公布，持約８６﹒５３％股權的天能
股份（滬：６８８８１９）擬以不低於５０００萬元（人民幣．下同），不超過１億元以集中競
價交易方式回購Ａ股，每股不超過４１﹒８２元。
　　該集團指，天能股份回購股份介乎１１９萬至２３９萬股Ａ股，佔０﹒１２％至０﹒２５％
：而回購的將於未來適宜時機用於員工持股計劃或股權激勵，３年後尚未使用的已回購股份將予
以註銷。（ｗｈ）

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