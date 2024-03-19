《經濟通通訊社１９日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利約１０６﹒９億元（人民幣．下同），升２１﹒３％，每股盈利

３﹒６４元，經調整純利１０８﹒５億元，升１５﹒５％。



＊派息９８﹒３３６分人幣＊



該集團指，派末期股息每股９８﹒３３６分，而去年收入４０３﹒４億元，升２﹒５％，毛

利１６３﹒７億元，升１２﹒９％，毛利率４０﹒６％，升３﹒７個百分點。經營效率提升及項

目組合的變化助推毛利率提升，同時疊加匯率變化的有利影響。去年新增客戶超過１２００家，

過去１２個月服務的活躍客戶超過６０００家。截至去年末，剔除新冠商業化項目，該集團在手

訂單同比增長１８％。期內來自美國客戶收入２６１﹒３億元，剔除新冠商業化項目後同比增長

４２％，來自歐洲客戶收入４７億元，同比增長１２％，來自中國客戶收入７３﹒７億元，同比

增長１％。



＊強烈反對不公平定義＊



該集團指，對於美國參議院國土安全和政府事務委員會於本月６日投票通過向參議院報告的

２０２４年禁止外國獲取美國基因信息法案的修訂草案，藥明康德的名字被列入「予以關注的生

物技術公司」的定義中， 該集團強烈反對任何未經正當程序的預先和不公平的定義。該集團既

沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基因組數據。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

