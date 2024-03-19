  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/03/2024 14:41

《駐京專電》北京市長殷勇：歡迎各類資本加大對自動駕駛領域投入

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市市長殷勇表示，新能源汽車和自動
駕駛是交通智慧化的重要驅動力量，可能深刻改變人們的出行方式和城市的治理方式。從城市管
理角度，尤其關注自動駕駛可能帶來的變化。大興機場開通的自動接駁服務，為夜間到來的旅客
提供了更多的選擇；無人環衛車夜間清掃可以風雨無阻、不怕疲勞、不打瞌睡；無人出租車為乘
客提供了更好的隱私空間……這些令人興奮的實踐結果，鼓舞著我們進一步深化自動駕駛和智慧
城市建設的聯動，將繼續在這個領域上吸引更多的領軍企業和研發機構，完善產業鏈的上下游配
套，也歡迎各類資本特別是長期資本，能夠加大對這個領域的投入。
　
＊將與天津、河北一道加快發展新質生產力＊
　
　　此外，殷勇表示，北京將與天津、河北一道，以科技創新和產業協同為重點，加快發展新質
生產力，著力打造中國式現代化建設的先行區和示範區。一是繼續深化基礎設施互聯互通。不斷
完善區域公路網絡，加快城際鐵路建設，促進區域空港、陸港、海港口岸互聯互通，使人流、物
流等要素流動更加順暢。
　　二是深入推進創新鏈產業鏈協同。圍繞氫能、生物製造等這些產業鏈條，「一鏈一策」開展
產業鏈延伸和協同配套，共同打造先進制造業集群。
　　三是共同優化區域發展環境。在營商環境方面突出區域一體，推動出台京津冀一流營商環境
建設行動方案。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金