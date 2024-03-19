《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市市長殷勇表示，新能源汽車和自動

駕駛是交通智慧化的重要驅動力量，可能深刻改變人們的出行方式和城市的治理方式。從城市管

理角度，尤其關注自動駕駛可能帶來的變化。大興機場開通的自動接駁服務，為夜間到來的旅客

提供了更多的選擇；無人環衛車夜間清掃可以風雨無阻、不怕疲勞、不打瞌睡；無人出租車為乘

客提供了更好的隱私空間……這些令人興奮的實踐結果，鼓舞著我們進一步深化自動駕駛和智慧

城市建設的聯動，將繼續在這個領域上吸引更多的領軍企業和研發機構，完善產業鏈的上下游配

套，也歡迎各類資本特別是長期資本，能夠加大對這個領域的投入。



＊將與天津、河北一道加快發展新質生產力＊



此外，殷勇表示，北京將與天津、河北一道，以科技創新和產業協同為重點，加快發展新質

生產力，著力打造中國式現代化建設的先行區和示範區。一是繼續深化基礎設施互聯互通。不斷

完善區域公路網絡，加快城際鐵路建設，促進區域空港、陸港、海港口岸互聯互通，使人流、物

流等要素流動更加順暢。

二是深入推進創新鏈產業鏈協同。圍繞氫能、生物製造等這些產業鏈條，「一鏈一策」開展

產業鏈延伸和協同配套，共同打造先進制造業集群。

三是共同優化區域發展環境。在營商環境方面突出區域一體，推動出台京津冀一流營商環境

建設行動方案。

