《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國資委黨委召開擴大會議，國資委主任張

玉卓主持會議並講話。會議認為，深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加快規劃建設新

能源體系，加大油氣勘探開發力度，推動油氣增儲上產，加快天然氣產供儲銷體系建設，提高煤

電基礎保障水平，持續加大非化石能源的規模開發和綜合利用，確保能源供應安全穩定。



＊推動能源結構持續優化＊



會議指出，要推動能源結構持續優化，充分發揮中央企業優勢，做強做優主業、提升效率效

益，加快構建以風電、太陽能發電大基地為主體，集中式與分布式協同發展，氫能、新型儲能支

撐調節、前沿核心技術引領帶動的新能源產業體系；推動能源科技加快創新，發揮能源技術變革

作用，明確能源技術開發應用重點，充分考慮資源條件、技術基礎、環境容量、經濟合理等因素

，集中力量突破一批關鍵重大技術裝備，超前部署研究先進儲能等戰略性前沿技術；加快建設新

能源基礎設施，推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，著力提高電網對清潔能源的接

納、配置和調控能力；加大國際能源合作力度，在綠色技術、綠色裝備、綠色服務等方面持續深

化與各國企業的交流協作，有序推進新能源產業鏈合作，著力構建能源綠色低碳轉型共贏新模式

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