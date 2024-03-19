《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市統計局發布，１－２月北京全市實

現社會消費品零售總額２３７４﹒２億元（人民幣．下同），同比增長２﹒６％。餐飲收入

２１５﹒１億元，增長３﹒６％；商品零售２１５９﹒１億元，增長２﹒５％。商品消費顯現節

日特徵，限額以上批發和零售業中，金銀珠寶類、通訊器材類、體育娛樂用品類、化妝品類商品

零售額分別增長２９﹒６％、２１﹒５％、６﹒７％和５﹒１％；汽車類商品零售額增長

８﹒３％，其中新能源汽車增長２２﹒２％。



＊工業增加值同比增長６﹒４％＊



１－２月，全市規模以上工業增加值同比增長６﹒４％，比上年全年提高６個百分點。重點

行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２６﹒８％，電力、熱力生產和供應業增長

１１﹒２％，汽車製造業增長２﹒２％，五大裝備製造業增長０﹒９％，醫藥製造業下降

４﹒３％。部分高端或新興領域產品產量快速增長，新能源汽車、智能手機、風力發電機組、工

業機器人產量分別增長１﹒３倍、７２﹒０％、６６﹒９％和６２﹒７％。



＊房地產開發投資增２﹒４％，住宅施工面積降１２％＊



１－２月，全市固定資產投資同比增長９﹒４％，比上年全年提高４﹒５個百分點。分領域

看，基礎設施投資增長３４％，製造業投資增長３０﹒３％，房地產開發投資增長２﹒４％。

１－２月，全市房屋施工面積１００３８﹒２萬平方米，同比下降１１﹒９％，其中住宅施

工面積４９３０﹒８萬平方米，下降１２﹒１％。在保障房集中簽售帶動下，全市商品房銷售面

積１１５﹒２萬平方米，同比增長１１﹒４％，其中住宅銷售面積８２﹒９萬平方米，增長

１４﹒６％。



＊首２月ＣＰＩ增０﹒３％，ＰＰＩ降０﹒９％＊



１－２月，全市居民消費價格同比上漲０﹒３％。其中，食品價格下降５％，非食品價格上

漲１﹒２％，消費品價格下降１﹒４％，服務價格上漲２﹒１％。

１－２月，全市工業生產者出廠價格同比下降０﹒９％，購進價格同比下降１﹒４％。２月

份，工業生產者出廠價格同比下降１﹒２％，環比持平；購進價格同比下降１﹒９％，環比下降

０﹒２％。

