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AH股新聞

19/03/2024 11:44

《駐京專電》北京首２月消費零售增２﹒６％，地產投資增２﹒４％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市統計局發布，１－２月北京全市實
現社會消費品零售總額２３７４﹒２億元（人民幣．下同），同比增長２﹒６％。餐飲收入
２１５﹒１億元，增長３﹒６％；商品零售２１５９﹒１億元，增長２﹒５％。商品消費顯現節
日特徵，限額以上批發和零售業中，金銀珠寶類、通訊器材類、體育娛樂用品類、化妝品類商品
零售額分別增長２９﹒６％、２１﹒５％、６﹒７％和５﹒１％；汽車類商品零售額增長
８﹒３％，其中新能源汽車增長２２﹒２％。
　
＊工業增加值同比增長６﹒４％＊
　
　　１－２月，全市規模以上工業增加值同比增長６﹒４％，比上年全年提高６個百分點。重點
行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２６﹒８％，電力、熱力生產和供應業增長
１１﹒２％，汽車製造業增長２﹒２％，五大裝備製造業增長０﹒９％，醫藥製造業下降
４﹒３％。部分高端或新興領域產品產量快速增長，新能源汽車、智能手機、風力發電機組、工
業機器人產量分別增長１﹒３倍、７２﹒０％、６６﹒９％和６２﹒７％。
　
＊房地產開發投資增２﹒４％，住宅施工面積降１２％＊
　
　　１－２月，全市固定資產投資同比增長９﹒４％，比上年全年提高４﹒５個百分點。分領域
看，基礎設施投資增長３４％，製造業投資增長３０﹒３％，房地產開發投資增長２﹒４％。
　　１－２月，全市房屋施工面積１００３８﹒２萬平方米，同比下降１１﹒９％，其中住宅施
工面積４９３０﹒８萬平方米，下降１２﹒１％。在保障房集中簽售帶動下，全市商品房銷售面
積１１５﹒２萬平方米，同比增長１１﹒４％，其中住宅銷售面積８２﹒９萬平方米，增長
１４﹒６％。
　
＊首２月ＣＰＩ增０﹒３％，ＰＰＩ降０﹒９％＊
　
　　１－２月，全市居民消費價格同比上漲０﹒３％。其中，食品價格下降５％，非食品價格上
漲１﹒２％，消費品價格下降１﹒４％，服務價格上漲２﹒１％。
　　１－２月，全市工業生產者出廠價格同比下降０﹒９％，購進價格同比下降１﹒４％。２月
份，工業生產者出廠價格同比下降１﹒２％，環比持平；購進價格同比下降１﹒９％，環比下降
０﹒２％。

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