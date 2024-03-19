《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市長龔正昨日走訪調研延鋒金橋汽車

飾件系統、中微半導體設備（上海）股份（滬：６８８３８０），了解企業經營發展情況，聽取

企業訴求和建議。

上海延鋒金橋汽車飾件系統有限公司專注於汽車內外飾、座椅、座艙電子開發，是全球百強

汽車零部件企業。

龔正在調研延鋒公司時指出，汽車產業是上海著力發展的六大重點產業之一，也是培育發展

新質生產力的重要內容。希望企業在轉型升級上狠下功夫，聚焦汽車產業「新四化」趨勢，持續

深化數字化轉型，加快綠色低碳轉型，保持行業領先地位，更好賦能上下游企業。要順應智能網

聯技術變革潮流，聚焦新領域打造新增長點，運用新技術賦能傳統產品，推出更多高技術含量、

高附加值、高成長「三高」產品。

在中微半導體，龔正稱，集成電路是引領新質生產力發展的關鍵產業，希望中微公司對標世

界級半導體平台型公司，深入推進創新發展，進一步提升發展能級，著力提升核心競爭力，深耕

優勢領域、布局新型領域，持續鞏固行業龍頭標桿地位。希望企業強化技術攻關，建立創新全鏈

條加速機制，推動創新鏈產業鏈資金鏈「三鏈」深度融合，大力創造更好的人才發展條件，加快

實現高水平科技自立自強。同時，加強全球產業鏈合作，強化標準引領，夯實服務支撐，努力打

響國際化品牌。

