《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市委書記陳吉寧昨日前往上海嗶哩嗶

哩科技有限公司（０９６２６）、漢高（中國）投資有限公司走訪調研，主持召開座談會並開展

現場辦公，傾聽企業意見建議，幫助解決具體問題。

陳吉寧在調研嗶哩嗶哩時表示，Ｂ站有著鮮明的創新基因、文化基因，與上海城市產業發展

、文化建設方向相契合。要始終把握正確方向，加強價值引領，營造健康網絡生態，做好「文化

出海」文章。用好活動引流、賦能實體等優勢，積極參與策劃和舉辦更多年輕人喜愛的活動，助

力打造城市文旅新品牌。陳吉寧指出，相關部門要深化全方位對接，為企業發展、人才集聚提供

更有針對性、更加精準的政策舉措和便利服務，助力企業心無旁騖創新發展、人才安心穩定幹事

創業。

此外，深耕中國市場５０多年的德國漢高在上海設立了亞太總部，近年來不斷加大在滬投資

，去年投資近億元人幣打造新的漢高消費品亞洲研發中心已正式投入使用。

陳吉寧表示，歡迎漢高發揮在日用消費品領域的品牌優勢、專業優勢、產業優勢，不斷豐富

高質量的產品供給，把更多全球新品放在上海首發，更好助力上海打造國際消費中心城市。順應

數字化、智能化、綠色化發展趨勢，研發推出更為先進的產品技術。發揮龍頭企業引領帶動作用

，參與構建行業綠色低碳供應鏈體系。上海支持漢高把更多研發功能、創新項目落在上海，更好

服務中國乃至全球市場。

