《經濟通通訊社１９日專訊》去年持續承壓的銀行理財規模，在今年開局迎來明顯反彈和增

量。統計顯示，內地１１家理財公司管理規模２月增長了６９００億元（人民幣．下同），當月

理財市場整體規模新增超萬億。

《證券時報》統計顯示，或受債市走牛提升理財收益率等因素推動，今年２月，六大國有行

理財公司和招銀、興銀、信銀、光大和浦銀共１１家理財公司管理規模增長約６９００億元，較

年初增長超４９００億元。

其中，六大國有行理財公司２月規模增長將近３９００億元，環比平均增速約４﹒８４％；

５家股份行理財公司單月增長約３０００億元，環比平均增速約３﹒５６％。

從各理財公司的規模來看，繼招銀、興銀、信銀、光大和平安五大股份行理財公司之後，浦

銀理財截至今年２月末，管理規模達約１﹒０２萬億元，躋身萬億級理財公司行列。這也意味著

，包括工銀、農銀、中銀、建信和交銀理財五大國有行理財公司在內，萬億級梯隊的理財公司數

量已增至１１家。

另據中信證券數據，２月國內理財市場規模環比增長約１﹒０３萬億元至２７﹒５３萬億元

，與去年１１月的高點持平。理財規模高增的背後更多是此前２０２３年１２月年末回表和今年

１月春節取現導致的季節性回撤的修復，預計３月末理財產品會迎來季節性收縮，規模下降或在

萬億左右，但４月初會很快修復，且根據歷史規律，修復規模一般高於３月回撤規模，市場無需

擔憂。（ｌｃ）

