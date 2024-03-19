《經濟通通訊社１９日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３５﹒８８億元，賣盤超買盤，額度全日反增１５﹒８８億元，佔每日額度３﹒１％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７７﹒６３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用４２﹒３７億元，佔每日額度１０﹒１％。
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19/03/2024 16:24
《深港通》北向額度全日反增１５﹒９億，南向使用４２﹒４億
《經濟通通訊社１９日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３５﹒８８億元，賣盤超買盤，額度全日反增１５﹒８８億元，佔每日額度３﹒１％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７７﹒６３億元，買盤超賣
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