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19/03/2024 16:24

《深港通》北向額度全日反增１５﹒９億，南向使用４２﹒４億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３５﹒８８億元，賣盤超買盤，額度全日反增１５﹒８８億元，佔每日額度３﹒１％

　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７７﹒６３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用４２﹒３７億元，佔每日額度１０﹒１％。

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