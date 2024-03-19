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AH股新聞

19/03/2024 08:08

《神州頭條》財經報章頭版摘要：前兩月中國經濟回升向好起步平穩

　　《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
起步平穩，經濟運行延續回升向好態勢
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國家統計局新聞發言人劉愛華１８日表示，１－２月，中國經濟運行延續回升向好態勢，起步平
穩。雖然經濟發展面臨的環境依然複雜嚴峻，但中國經濟基本面持續向好，實現５％左右的經濟
增長預期目標是有條件有支撐的，也是經過努力可以實現的。
　
成交額超１﹒１萬億元，三大指數創年內新高
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３月１８日，Ａ股市場放量上漲，成交額超１﹒１萬億元（人民幣．下同），三大指數均創年內
新高，上證指數逼近３１００點，創業板指漲逾２％。超４５００隻股票上漲，超９０隻股票漲
停，題材股表現搶眼。
　
嚴把准入關，ＩＰＯ市場生態迎深刻變革
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截至３月１８日，今年以來已有６７家公司ＩＰＯ終止（撤回），超過去年同期的４３家；２４
家公司實現首發上市，低於去年同期的５６家，發行節奏明顯放緩；ＩＰＯ合計募資
２０３﹒５８億元，去年同期則為４７４﹒５９億元??一組數據，折射出新股發行逆周期調節
的效果。
　
　
《上海證券報》
　
習近平致電祝賀普京當選連任俄羅斯總統
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國家主席習近平１８日致電普京，祝賀他當選連任俄羅斯聯邦總統。習近平指出，中方高度重視
中俄關係發展，願同俄方保持密切溝通，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續健康穩定深
入發展，造福兩國和兩國人民。
　
前兩月經濟穩中有升，政策效力將進一步釋放
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在宏觀政策「組合拳」靠前發力作用下，經濟運行開年走強。國家統計局１８日發布的數據顯示
，今年前２個月，民間投資同比增速轉正，製造業投資增速加快，服務消費零售額同比增長超過
１０％??系列數據釋放出積極信號。
　
新質生產力已展示出強勁推動力和支撐力
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今年政府工作報告將「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」列為２０２４年政
府工作首要任務。國家統計局新聞發言人劉愛華１８日表示，新質生產力已經在實踐中形成並展
示出對高質量發展的強勁推動力和支撐力。
　
　
《證券時報》
　
前兩月中國經濟回升向好起步平穩
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國家統計局新聞發言人劉愛華１８日表示，前兩個月中國經濟運行延續回升向好態勢，起步平穩
。雖然經濟發展面臨的環境依然複雜嚴峻，但中國經濟基本面持續向好，實現全年５％左右的經
濟增長預期目標有條件有支撐，經過努力可以實現。
　
資源城市數字化轉型的大慶樣本
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大慶通過數字化、智能化對傳統行業賦能，因地制宜發展新質生產力，推動地方經濟實現質的有
效提升和量的合理增長。２０２２年、２０２３年，大慶數字經濟規模連續兩年站上千億元大關
，數字經濟相關領域企業逾千家，覆蓋服務外包、電子商務、工業互聯、油服軟件和信息服務等
多元產業。
　
富時羅素納Ａ指數樣本調整，預計帶來增量資金超５０億元
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富時羅素全球股票指數納Ａ樣本一季度定期調整正式生效，本次常規調整新增納Ａ樣本股７６隻
，其中滬市４０隻，深市３６隻。２０２３年９月定期調樣新納入的逾６００隻Ａ股納入因子同
步由１２﹒５％提升至２５％。（ｌｃ）

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