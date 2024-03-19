《神州經脈》滬綜指昨日（１８日）創下近四個月新高接近三千一關，今早先行回吐，去到

午後進一步轉差，外資加大流出，拖累滬指在逼近全日最低位收盤，報３０６２﹒７６點，下跌

０﹒７２％，深成指走低０﹒５８％，創業板指更挫１﹒０１％。

兩市全日成交１０７７９億元（人民幣．下同），按日減少５％，連續第二日破萬億，惟留

意陸股通全日淨流出超過７０億元，反映市場在Ａ股走上近月高位後出現收割心態。

市場調整美聯儲局降息預期，美指繼續偏強。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日再現

高開後回落走勢，全日在７﹒１９５０至７﹒１９９７之間窄幅波動，收報７﹒１９９３，較上

個交易日４時３０分收盤價小跌１１點子，三連跌，創去年１１月１７日以來四個月新低。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９８５，較上個交易日跌４２點子，創３月７日以來近

兩周新低，與市場預測偏離仍超千點，上個交易日報７﹒０９４３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《央視新聞》報道，中共總書記習近平１８日下午在湖南省長沙市，先後考察了湖南第

一師範學院（城南書院校區）和巴斯夫杉杉電池材料有限公司，了解學校用好紅色資源、堅持立

德樹人和當地加快發展新質生產力、擴大高水平對外開放等情況。湖南第一師範學院為國家前領

導人毛澤東母校；巴斯夫杉杉電池材料有限公司是德國化學公司巴斯夫與杉杉股份於２０２１年

共同組建的合資企業。據杉杉股份網站介紹，該公司前身湖南杉杉能源始創於２００３年，是中

國正極材料市場的領導者之一。



２﹒ 中國恒大旗下內地經營主體恒大地產，被中證監查出存在嚴重財務造假，債券涉嫌欺詐發

行，中證監發出行政處罰及市場禁入事先告知書，擬決定對直接負責的主管人員許家印、夏海鈞

採取終身證券市場禁入措施，並分別罰款４７００萬元和１５００萬元；責令恒大地產改正，給

予警告，並處以４１﹒７５億元罰款。中證監查明，恒大地產披露的２０１９年、２０２０年年

度報告各虛增收入２１３９﹒８９億元、３５０１﹒５７億元，對應虛增利潤分別為

４０７﹒２２億元、５１２﹒８９億元。據《財新》計算，以２０２０年數據計，恒大虛增收入

３５０１﹒５７億元，相當於憑空捏造了一家保利地產。



３﹒ 外交部部長王毅在新西蘭首都惠靈頓與總理拉克森會面期間表示，中國視新西蘭為理性、

成熟的合作夥伴，中方願同新方以慶祝兩國建立全面戰略夥伴關係１０周年為契機，打造全面戰

略夥伴關係升級版，構建和而不同的國家間關係。拉克森表示，新方將繼續堅持一個中國政策，

同中方進一步密切高層交往，增進相互理解。王毅還與新西蘭外長彼得斯、新西蘭貿易部長麥克

萊會面。彼得斯並宣布麥克萊將於下個月訪問中國，而拉克森「不久後也會去」。總理發言人亦

稱，拉克森已獲邀請訪華，中國領導人也被邀請訪問新西蘭。



４﹒ 阿里大模型產品「通義聽悟」今日升級，音視頻問答助手「小悟」上線，在業界首次實現

單記錄、跨記錄、多語言自由問答，支持內容問答的音視頻時長和文件數均突破業界上限。另外

，淘寶天貓集團旗下阿里媽媽技術團隊推出高保真圖片生成視頻框架－－ＡｔｏｍｏＶｉｄｅｏ

（阿瞳木視頻），可將圖片素材自動化轉換為高質量視頻動效。目前該技術已在阿里媽媽的電商

圖片生成工具「萬相實驗室」，以及廣告投放平台等應用場景上線，商家可以在萬相實驗室中一

鍵將商品圖片轉化為商品視頻，而阿里媽媽的設計師也可應用該技術，為商家客戶量身訂製視頻

創意並投放。



５﹒ 藥明康德在業績電話會上表示，在美國《生物安全法》草案發布之後，公司業務和客戶關

係依然牢固，從今年１－２月份的新簽訂單來看，業務運營仍然按正常節奏進行。至於藥明康德

主動申請終止ＢＩＯ會員資格一事，高管表示此舉是為了能讓ＢＩＯ更專注地從行業角度跟政策

制定者進行有效溝通，提升對行業的理解，同時提高公眾對醫藥產業的意識。



６﹒ 全球最大太陽能企業隆基綠能（滬：６０１０１２）被傳計劃裁員至多３０％，公司人士

向內媒回應，信息不實，預計人員調整比例約為全體員工總數的５％。另據《路透》引述消息人

士指，富達國際計劃在中國部門裁減２０個職位。富達中國基金部門目前有約１２０位員工。富

達國際最新回應，尚未對中國業務做出任何決定，目前正評估所有地區和業務，對中國市場的長

期承諾不會改變。



７﹒ 《２０２３胡潤財富報告》顯示，截至２０２３年１月１日，港澳台之外，中國內地擁有

６００萬資產的「富裕家庭」數量為４１５萬戶，同比減少０﹒３％；擁有千萬資產的「高淨值

家庭」數量為１６９萬戶，同比減少１％；擁有億元資產的「超高淨值家庭」數量為１１﹒２萬

戶，同比減少３﹒４％；擁有３０００萬美元的「國際超高淨值家庭」數量為７﹒４萬戶，同比

減少４﹒１％。北京仍然是擁有最多億元資產「超高淨值家庭」的地區，數量為１﹒９４萬戶，

同比減少４﹒９％；廣東第二，有１﹒７３萬戶，減少４﹒６％；上海第三，有１﹒６８萬戶，

減少４﹒４％。



８﹒ 京東宣布，今年將聯合３Ｃ數碼、家電家居、汽車等品牌的合作夥伴共同投入６５億元，

旨在支持２０２４年新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新活動。除了京東，蘇寧易購日前也

宣布升級「全民煥新節」優惠力度，加碼以舊換新百億補貼。天貓也表示，今年將聯合商家共同

投入５億元，擴大商品補貼範圍及力度。（ｓｌ）

