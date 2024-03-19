《鍾之日記》３月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



發達國家最後的鴿派武士終於收刀，日本央行作出歷史性決議，結束負利率、放棄收益率曲

線控制政策，吸引日資回流，其貨幣政策轉變可能對全球經濟產生深遠影響。而美聯儲是否能在

６月減息，盡管有資金提前押注，但主流市場人士仍對此看法不樂觀。

全球負利率時代謝幕，外圍股市普跌，恒指今早低開過百點後，早段跌勢轉急，最多跌

２４５點。及後跌幅雖曾收窄，但高位缺乏承接。恒指反覆向下收報１６５２９，跌２０７點或

跌１﹒２％，主板成交近９０７億元。



＊觸及高位有壓力，Ａ股三大指數回吐＊



滬綜指昨日（１８日）創下近四個月新高接近三千一關，今早先行回吐，去到午後進一步轉

差，外資加大流出，拖累滬指在逼近全日最低位收盤，報３０６２﹒７６點，下跌０﹒７２％，

深成指走低０﹒５８％，創業板指更挫１﹒０１％。

兩市全日成交１０７７９億元人民幣，按日減少５％，連續第二日破萬億，惟留意陸股通全

日淨流出超過７０億元人民幣，反映外圍水緊預期，以及資金在Ａ股走上近月高位後出現收割心

態。



＊美國業務佔比超高，藥明康德很難受＊



最近掉入中美博弈磨心的藥明康德（０２３５９）公布去年業績，收入４０３﹒４０８億元

人民幣，同比增長２﹒５％，毛利率４０﹒６％，升３﹒７個百分點；年度純利按年升

２１﹒３％，並派末期股息每股９８﹒３３６分，按年增逾一成。

業績再強勁，畢竟已經是過去的事，市場擔心的是，藥明康德的成就愈高，未來被美國制裁

後帶來的後勁就愈大。藥明康德在業績提到，其來自美國客戶的收入高達２６１﹒３億元人民幣

，佔其去年總收入近６５％，結合美國國會正在審議《生物安全法》，且通過概率正在節節上升

，投資者擔心藥明康德前景，藥明康德全日收跌７﹒５％，報３９﹒５５元，盤中創逾月新低。

同系藥明生物（０２２６９）跌５﹒７％，藥明合聯（０２２６８）則無升跌。

藥明康德在業績電話會上表示，在《生物安全法》草案發布之後，公司業務和客戶關係依然

牢固，從今年１－２月份的新簽訂單來看，業務運營仍然按正常節奏進行。至於藥明康德主動申

請終止ＢＩＯ會員資格一事，高管表示此舉是為了能讓ＢＩＯ更專注地從行業角度跟政策制定者

進行有效溝通，提升對行業的理解，同時提高公眾對醫藥產業的意識。



＊理想ＭＥＧＡ賣唔出？股價四連跌＊



理想汽車（０２０１５）旗下新車「理想ＭＥＧＡ」，自月初開售以來屢傳不利消息，有內

地傳媒報道指，理想ＭＥＧＡ發布半個月來，訂單量僅近４０００輛，而理想ＭＥＧＡ月產能就

已達到５０００輛。

傳聞持續發酵，但理想汽車一直不予回應，股價今日一度挫一成，收市跌幅近８％，連跌第

４個交易日。

作為理想汽車首款電動ＭＰＶ，ＭＥＧＡ定價達５５﹒９８萬元人民幣，公司對其寄予厚望

，認為它將「成為５０萬元以上銷量第一的產品」。按此前的規劃，理想對於ＭＥＧＡ的年銷量

預期為７萬至８萬輛，但目前銷情遠不及預期，理想核心管理層據報正討論是否需要下調

ＭＥＧＡ銷量目標至５萬至６萬輛。

理想ＭＥＧＡ外型獨特，雖號稱為「公路高鐵」，不過上市以來亦有網民嘲諷似「靈車」，

引發輿論爭議，公司創始人李想更親自下場回應稱，「事件中存在有組織的違法犯罪行為」，將

採取法律手段。

而身為ＭＥＧＡ車主的攜程（０９９６１）董事局主席梁建則發文力撐，指ＭＥＧＡ是「最

好的大家庭旅行之車」。梁建章在朋友圈表示，理想ＭＥＧＡ無論乘坐和駕駛體驗都是行業一流

，又認為其子彈頭造型頗具科技感，回頭率極高。





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