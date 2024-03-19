《經濟通通訊社１９日專訊》富時羅素全球股票指數納Ａ樣本一季度定期調整昨日（１８日

）正式生效，本次常規調整新增納Ａ樣本股７６隻，其中滬市４０隻，深市３６隻，同時將

２０２３年９月新納入的逾６００隻Ａ股納入因子（即市值調整系數）同步由１２﹒５％提升至

２５％。

內媒引述市場人士表示，本次調整預計可為Ａ股帶來超５０億元人民幣增量資金，同時也將

會提升外資主動資金對Ａ股的配置熱情和交易活躍度。

２０２３年９月份定期調樣時，富時羅素全球股票指數一次性納入新進入互聯互通範圍內的

６００餘隻Ａ股，並採取「兩步走」調整措施，於２０２３年９月份將上述６００餘隻Ａ股納入

因子設置為１２﹒５％，２０２４年３月份定期調樣時再提升至與老樣本一致的２５％。

調整生效後，富時羅素全球股票指數共已納入１９７３隻Ａ股樣本，Ａ股在新興市場、全球

市場指數中權重分別已達到約６﹒１％、０﹒６％。

除富時羅素全球股票指數外，富時中國Ａ５０指數也於同日一並生效，本次調整調入４隻樣

本，分別為光大銀行（滬：６０１８１８）、海光信息（滬：６８８０４１）、陝西煤業

（滬：６０１２２５）和中國廣核（深：００３８１６），調出４隻樣本，分別為藥明康德

（滬：６０３２５９）、愛爾眼科（深：３０００１５）、寧波銀行（深：００２１４２）、洋

河股份（深：００２３０４）。調整後的滬市樣本數３７隻，深市樣本數１３隻。（ｌｃ）

