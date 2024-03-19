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AH股新聞

19/03/2024 08:52

《Ａ股外援》富時羅素全球指數調整生效，料Ａ股增量資金逾５０億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》富時羅素全球股票指數納Ａ樣本一季度定期調整昨日（１８日
）正式生效，本次常規調整新增納Ａ樣本股７６隻，其中滬市４０隻，深市３６隻，同時將
２０２３年９月新納入的逾６００隻Ａ股納入因子（即市值調整系數）同步由１２﹒５％提升至
２５％。
　　內媒引述市場人士表示，本次調整預計可為Ａ股帶來超５０億元人民幣增量資金，同時也將
會提升外資主動資金對Ａ股的配置熱情和交易活躍度。
　　２０２３年９月份定期調樣時，富時羅素全球股票指數一次性納入新進入互聯互通範圍內的
６００餘隻Ａ股，並採取「兩步走」調整措施，於２０２３年９月份將上述６００餘隻Ａ股納入
因子設置為１２﹒５％，２０２４年３月份定期調樣時再提升至與老樣本一致的２５％。
　　調整生效後，富時羅素全球股票指數共已納入１９７３隻Ａ股樣本，Ａ股在新興市場、全球
市場指數中權重分別已達到約６﹒１％、０﹒６％。
　　除富時羅素全球股票指數外，富時中國Ａ５０指數也於同日一並生效，本次調整調入４隻樣
本，分別為光大銀行（滬：６０１８１８）、海光信息（滬：６８８０４１）、陝西煤業
（滬：６０１２２５）和中國廣核（深：００３８１６），調出４隻樣本，分別為藥明康德
（滬：６０３２５９）、愛爾眼科（深：３０００１５）、寧波銀行（深：００２１４２）、洋
河股份（深：００２３０４）。調整後的滬市樣本數３７隻，深市樣本數１３隻。（ｌｃ）

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